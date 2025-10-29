Měšec.cz  »  Učitelům a akademikům se od ledna 2026 zvýší platy o 7 %. Asistentům a lektorům o 2000 Kč

Učitelům a akademikům se od ledna 2026 zvýší platy o 7 %. Asistentům a lektorům o 2000 Kč

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

27.10.25 /1x/ Růst, rok 2026, zvýšení, peníze, graf Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Od 1. 1. 2026 se zvýší platy pedagogům v regionálním školství a akademickým pracovníkům státních vysokých škol, rozhodla dnes Vláda ČR na svém zasedání. 

Pedagogickým asistentům a vybraným lektorům platy vzrostou o pevnou částku 2000 Kč. V případě 8. až 16. platové třídy, tedy učitelům a akademikům, se plat zvýší o 7 %.

Podle vlády zvolený model respektuje rozpočtové možnosti pro rok 2026 a zároveň v kombinaci se změnou financování nepedagogických pracovníků ve školství zajistí, že ředitelé škol nemusejí krýt zvýšení tarifů učitelů tím, že by škrtali netarifní složky (například odměny).

Ostatních nepedagogických zaměstnanců škol se zvýšení netýká a případné rozhodnutí o zvýšení jejich příjmu bude až na nové vládě. Beze změn tak zůstanou např. profese uklízečů, kuchařů a školníků.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 30. 10. 2025

Dále u nás najdete

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI není krátkodobý výstřelek

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).