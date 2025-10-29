Učitelům a akademikům se od ledna 2026 zvýší platy o 7 %. Asistentům a lektorům o 2000 Kč

Od 1. 1. 2026 se zvýší platy pedagogům v regionálním školství a akademickým pracovníkům státních vysokých škol, rozhodla dnes Vláda ČR na svém zasedání.
Pedagogickým asistentům a vybraným lektorům platy vzrostou o pevnou částku 2000 Kč. V případě 8. až 16. platové třídy, tedy učitelům a akademikům, se plat zvýší o 7 %.
Podle vlády zvolený model respektuje rozpočtové možnosti pro rok 2026 a zároveň v kombinaci se změnou financování nepedagogických pracovníků ve školství zajistí, že ředitelé škol nemusejí krýt zvýšení tarifů učitelů tím, že by škrtali netarifní složky (například odměny).
Ostatních nepedagogických zaměstnanců škol se zvýšení netýká a případné rozhodnutí o zvýšení jejich příjmu bude až na nové vládě. Beze změn tak zůstanou např. profese uklízečů, kuchařů a školníků.