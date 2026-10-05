Účet od 15 let nově založíte bez rodičů a online. Fio banka mění podmínky

Mladí od 15 do 18 let si nově mohou u Fio banky založit běžný účet sami, bez účasti zákonného zástupce. Nemusí přitom ani na pobočku, banka umožňuje založení účtu také online.
Fio banka totiž právě změnila podmínky pro mladé osoby ve věku od 15 do 18 let. Nově jim nabízí dvě varianty účtu: s dohledem zákonného zástupce, nebo bez něj. V druhém případě si může nezletilý založit účet sám na pobočce, případně kompletně online.
Při založení na pobočce stačí občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro online založení jsou potřeba občanský průkaz a cestovní pas, případně lze totožnost ověřit prostřednictvím bankovní identity.
Dosud Fio banka při založení účtu pro mladistvého od 15 do 18 let požadovala osobní návštěvu pobočky, a to společně se zákonným zástupcem. Přítomnost rodiče byla potřeba také pro nastavení autorizace plateb v internetovém bankovnictví. Teprve potom mladí mohli účet aktivně používat a sami zadávat platby.
Samostatnost bez rodiče je však vykoupena nižšími limity. U účtu bez dohledu zákonného zástupce prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví mohou mladí teenageři disponovat s limitem 15 000 Kč měsíčně. Stejný měsíční limit platí pro výběry hotovosti na pokladně banky.
Pokud účet vznikne s účastí zákonného zástupce, jsou limity vyšší, a to 50 000 Kč měsíčně pro internetové a mobilní bankovnictví, stejná částka palatí i pro výběry na pokladně.
Mladiství mohou sami zadávat platby, aktivovat platební kartu, měnit její limity, spravovat šablony nebo aktivovat 3D Secure pro platby na internetu. K účtu lze získat platební kartu Visa nebo Mastercard.
Pro mladší 15 let beze změn
U dětí mladších 15 let se pravidla nemění. Jejich účet nadále zakládá a spravuje zákonný zástupce. Dítě může mít od 8 let platební kartu, do internetového a mobilního bankovnictví má ale pouze pasivní přístup a samo z něj platby zadávat nemůže.