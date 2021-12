Uber nově v Praze převeze cestujícího se zvířetem. Do všech měst pak přidává možnost rezervace jízd

Taxi platforma Uber nově umožňuje jízdu cestujících se zvířetem. Ne že by to předtím nešlo, ale bylo vždy na uvážení řidiče, zda cestujícího se zvířetem vezme, nebo ho odmítne. Důvodem jsou vyšší náklady na čištění vozidla, zvláště po přepravě psů je nutné vozidlo obratem čistit od chlupů. Novinka s názvem Uber Pet umožňuje propojit cestujícího s řidiči, kterým přeprava zvířat nevadí. Podporu služby Uber Pet si řidič nastavuje sám ve své aplikaci a cestující si poté jen vybírá podporované auto. Za tuto službu je příplatek 50 Kč k jízdě. Uber Pet funguje zatím jen v Praze. Konkurenční Bolt tuto službu nenabízí, ale Liftago ji má v nabídce již několik let.

Další novinkou je možnost rezervace jízd cestujícími a to až 7 dnů předem. Za to cestující zaplatí jednorázový příplatek

45 Kč na UberX

na UberX 58 Kč na Uber Comfort

na Uber Comfort a 90 Kč na Uber Black

Pokud cestující zruší rezervovanou jízdu později než 1 hodinu před vyzvednutím, nebo na místě vyzvednutí nebude, účtuje se mu minimální storno poplatek. Ten je v této výši:

UberX: 85 Kč Praha a Brno, 90 Kč ostatní města

Uber Select: 105 Kč

Uber Comfort: 110 Kč

Uber Black: plné jízdné

Z přímé konkurence rezervaci jízdy nabízí pouze Liftago a jen v Praze. Bolt ji neumí. Za zrušení rezervace si Liftago poplatek neúčtuje.