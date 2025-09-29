Měšec.cz  »  Twisto umožní poslat si peníze na vlastní účet a platby rozloží už od tisícovky

Twisto umožní poslat si peníze na vlastní účet a platby rozloží už od tisícovky

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

Twisto, Twisto nové logo Autor: Twisto payments a.s.
Ilustrační obrázek

Poskytovatel odložených plateb společnost Twisto vylepšuje nabídku. Nově rozloží nákupy na třetiny už při útratě od 1000 Kč a vybraným klientům půjčí peníze napřímo.

Nákup na třetiny, tedy možnost rozložit si útratu do 3 bezúročných splátek, společnost dosud nabízela pouze u nákupů v hodnotě 1500 Kč a vyšší. Nově takto půjdou rozložit platby již od částky 1000 Kč. 

Limit platí i pro platby, které si budou chtít uživatelé rozložit do 3 až 12 splátek. Tato služba je ale na rozdíl od nákupů na třetiny zpoplatněná. Základní informace o odložených platbách či nákupech na třetiny najdete v článku: Odložené platby pro začátečníky. Přehled i rady, jak se vyznat v nabídce

Úplnou novinkou je pak služba Twisto Cash, tedy možnost nechat si poslat určitý obnos přímo na bankovní účet. Ta je na rozdíl od nákupů na třetiny dostupná pouze pro vybrané registrované uživatele. 

Twisto své služby nabízí v několika tarifech – na zpoplatněné tarify s vyšším úvěrovým rámcem lze přitom dosáhnout pouze po předchozí registraci, během které společnost prověří vaši schopnost splácet. Na základě tohoto posouzení vám pak společnost přidělí takzvaný Twisto limit – tedy částku, kterou za vás během jednoho bezúročného období uhradí.

Díky službě Twisto Cash si mohou klienti nechat poslat část peněz ze svého měsíčního Twisto limitu přímo na bankovní účet a použít je tam, kde potřebují – například při úhradě trvalých příkazů nebo v situacích, kdy je nutná hotovost, vysvětluje princip služeb Jiří Brych, Head of Product Twista.

Podrobnosti o jednotlivých tarifech a dalších možnostech placení s Twistem najdete v článku: Odložené platby pro pokročilé. Srovnání služeb Twisto a Skip Pay

I odložená platba je forma úvěru

Pokud se rozhodnete odložené platby a s nimi spojené služby využít, mějte na paměti, že jde stále o formu spotřebitelského úvěru. Proto je vhodné využívat je s rozmyslem a jen v takovém objemu, který zvládnete následující měsíc bez problému pokrýt.

Podle Člověka v tísni, respektive jeho Indexu odpovědného úvěrování, se Twisto nicméně řadí k odpovědným půjčkovým společnostem. V letošním žebříčku obsadilo 7. místo: Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 29. 9. 2025

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).