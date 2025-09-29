Twisto umožní poslat si peníze na vlastní účet a platby rozloží už od tisícovky

Poskytovatel odložených plateb společnost Twisto vylepšuje nabídku. Nově rozloží nákupy na třetiny už při útratě od 1000 Kč a vybraným klientům půjčí peníze napřímo.
Nákup na třetiny, tedy možnost rozložit si útratu do 3 bezúročných splátek, společnost dosud nabízela pouze u nákupů v hodnotě 1500 Kč a vyšší. Nově takto půjdou rozložit platby již od částky 1000 Kč.
Limit platí i pro platby, které si budou chtít uživatelé rozložit do 3 až 12 splátek. Tato služba je ale na rozdíl od nákupů na třetiny zpoplatněná. Základní informace o odložených platbách či nákupech na třetiny najdete v článku: Odložené platby pro začátečníky. Přehled i rady, jak se vyznat v nabídce
Úplnou novinkou je pak služba Twisto Cash, tedy možnost nechat si poslat určitý obnos přímo na bankovní účet. Ta je na rozdíl od nákupů na třetiny dostupná pouze pro vybrané registrované uživatele.
Twisto své služby nabízí v několika tarifech – na zpoplatněné tarify s vyšším úvěrovým rámcem lze přitom dosáhnout pouze po předchozí registraci, během které společnost prověří vaši schopnost splácet. Na základě tohoto posouzení vám pak společnost přidělí takzvaný Twisto limit – tedy částku, kterou za vás během jednoho bezúročného období uhradí.
Díky službě Twisto Cash si mohou klienti nechat poslat část peněz ze svého měsíčního Twisto limitu přímo na bankovní účet a použít je tam, kde potřebují – například při úhradě trvalých příkazů nebo v situacích, kdy je nutná hotovost, vysvětluje princip služeb Jiří Brych, Head of Product Twista.
Podrobnosti o jednotlivých tarifech a dalších možnostech placení s Twistem najdete v článku: Odložené platby pro pokročilé. Srovnání služeb Twisto a Skip Pay
I odložená platba je forma úvěru
Pokud se rozhodnete odložené platby a s nimi spojené služby využít, mějte na paměti, že jde stále o formu spotřebitelského úvěru. Proto je vhodné využívat je s rozmyslem a jen v takovém objemu, který zvládnete následující měsíc bez problému pokrýt.
Podle Člověka v tísni, respektive jeho Indexu odpovědného úvěrování, se Twisto nicméně řadí k odpovědným půjčkovým společnostem. V letošním žebříčku obsadilo 7. místo: Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat