TRINITY BANK zvýšila úročení na spořicím účtu na 6,08 % u vkladů nad 250 tisíc Kč

TRINITY BANK zvýšila od 6. března 2024 roční úrokovou sazbu na spořicím účtu, pro vklady od 250 tisíc do 10 mil. Kč, nově nabízí 6,08 % p.a. (doposud to bylo 5,69 % ročně). Vklady do 250 tisíc úročí sazbou 6,30 % p.a. U vkladů nad 10 milionů Kč získáte úrokovou sazbu 4,08 Kč p.a.





Novou, zvýšenou sazbu mohou získat noví i stávající klienti, kteří si nejdříve k 6. 3. založí nový spořicí účet a vloží na něj nové finanční prostředky.





Za nový vklad (vklad hotovosti nebo příchozí úhrada z jiné banky v CZK) je považována pouze taková výše objemu prostředků připsaných na nově zřízený účet, o jakou dojde k navýšení celkového zůstatku na všech vkladových/spořicích účtech klienta vedených u Trinity Bank, uvádí banka ve své tiskové zprávě.

Musí však jít o peníze, které na spořicí účet přijdou z jiné banky, než je TRINITY, a to jak z vlastního účtu, tak i z účtu jiných klientů této banky.