Trinity Bank zvýšila sazbu na spořicím účtu. Nabízí sazbu přes 4 % ročně

Trinity Bank zvýšila úrokovou sazbu u svého Narozeninového spořicího účtu. Nově nabízí 4,08 % ročně pro vklady do 200 tis. Kč vč. Nad tuto hranici je pásmo úročeno sazbou 3,30 p.a., kterou banka garantuje do konce letošního srpna.
Akční nabídka platí při založení nového účtu s novým vkladem až do chvíle, kdy banka nasbírá vklady o celkovém objemu 30 mld. Kč. Produkt je možné založit na pobočce nebo online.
Uvedené pásmové úročení může být podle podmínek akce nastaveno jen na jednom spořicím účtu (s výjimkou převedení z jiné akce). Založíte-li si další tento spořák, bude se už celý vklad úročit sazbou ve výši 3,30 % ročně (minimálně do konce letošního srpna). Pokud už máte více těchto spořicích účtů nyní, uplatní se akční úročení na ten účet, který má nejvyšší zůstatek (avšak omezení pro pásma zůstává).
Protože finanční ústav slaví 30. narozeniny (Moravský peněžní ústav, ze kterého banka obdržením bankovní licence v roce 2018 vzešla, byl založen r. 1996), banka zároveň pořádá soutěž o 30 výher. Pro účast soutěže musí klienti navýšit svůj zůstatek na spořicím účtu o:
- 10 000 Kč a více a pak hrajete o výhru ve výši 1000 Kč (ve hře 27×),
- 100 000 Kč a více a pak hrajete o MacBook Neo (ve hře 3×).
Vklad musíte na účtu poté nechat alespoň 1 následující kalendářní měsíc, pak budete automaticky zařazeni do slosování (pokud vložíte peníze v květnu, musíte je tam nechat celý červen a v červenci jdete do slosování).
Do soutěže se však počítají pouze nové vklady oproti referenčnímu dni předchozího soutěžního kola. Takže pokud chcete jít do slosování víckrát, musíte navyšovat vklady každý měsíc o dané minimum postupně. Takže každých nově vložených 100 tis. Kč znamená jedno účast ve slosování. Kompletní pravidla soutěže najdete na webu banky.