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TRINITY BANK zvýšila pásmo pro spoření nad 4 % p.a. Nově jej nabízí do 500 000 Kč a přidává garanci

Dalibor Z. Chvátal
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TRINITY BANK Autor: Dalibor Z. Chvátal
Pobočka TRINITY BANK, 28. října 3348/65, Ostrava. (04. 05. 2026)
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TRINITY BANK od středy 19. 8. 2026 zvýšila pásmo pro lepší úročení u svého spořicího účtu s marketingovým názvem Narozeninový skvělý účet. Úrokovou sazbu 4,08 % p.a. nově získáte až do 500 000 Kč, původně to bylo 200 000 Kč. 

Nad to se úročí úrokovou sazbou 3,30 % p. a. Obě úrokové sazby banka garantuje do 31. 12. 2026.

Podmínky garance úrokové sazby:

  • Noví klienti při zřízení účtu od 8. 12. 2025
  • Stávající klienti při zřízení účtu od 10. 4. 2026

Narozeninový Skvělý účet

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000 → 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,08 % 3,30 %

Změna se týká nových klientů i stávajících klientů. Zvýhodněné pásmo tak banka nastaví automaticky a nemusíte o změnu žádat.

Jen pro pořádek dodáváme, že obecnou podmínkou pro získání zvýhodněného úročení je nový vklad. U stávajících klientů se za něj považují peníze, kterými navýšíte svůj celkový zůstatek u TRINITY BANK oproti stavu k 18. srpnu 2026. (Podrobné podmínky.)

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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