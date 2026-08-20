TRINITY BANK zvýšila pásmo pro spoření nad 4 % p.a. Nově jej nabízí do 500 000 Kč a přidává garanci

TRINITY BANK od středy 19. 8. 2026 zvýšila pásmo pro lepší úročení u svého spořicího účtu s marketingovým názvem Narozeninový skvělý účet. Úrokovou sazbu 4,08 % p.a. nově získáte až do 500 000 Kč, původně to bylo 200 000 Kč.
Nad to se úročí úrokovou sazbou 3,30 % p. a. Obě úrokové sazby banka garantuje do 31. 12. 2026.
Podmínky garance úrokové sazby:
- Noví klienti při zřízení účtu od 8. 12. 2025
- Stávající klienti při zřízení účtu od 10. 4. 2026
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000 → 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,08 %
|3,30 %
Změna se týká nových klientů i stávajících klientů. Zvýhodněné pásmo tak banka nastaví automaticky a nemusíte o změnu žádat.
Jen pro pořádek dodáváme, že obecnou podmínkou pro získání zvýhodněného úročení je nový vklad. U stávajících klientů se za něj považují peníze, kterými navýšíte svůj celkový zůstatek u TRINITY BANK oproti stavu k 18. srpnu 2026. (Podrobné podmínky.)