Měšec.cz

Trinity Bank mírně zlevnila Lepší půjčku. Při řádném splácení nabídne sazbu 3,97 % p. a.

Monika Veselíková
18. 6. 2026
přidejte názor

Sdílet

půjčka, úvěr, spotřebitelský úvěr, úrok, peníze Autor: Shutterstock.com
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Trinity Bank přichází s novou úpravou podmínek produktu Lepší půjčka. Nově nabízí úrokovou sazbu už od 3,97 % p. a., dosud tato zvýhodněná sazba činila 3,99 % p. a.

Na sazbu 3,97 % p. a. může dosáhnout každý, kdo bude svůj úvěr řádně splácet. Zároveň při dodržení podmínky řádného splácení banka garantuje zachování zvýhodnění sazby po celou dobu splácení. V praxi to znamená, že pokud se splátkou opozdíte max. 6 dnů včetně, o odměnu za řádné splácení nepřijdete. Po 3 zpožděních v délce 7 a více dnů ale nárok na odměnu ztratíte a úroková sazba zůstane na 9,99 % p. a. Zároveň platí, že nikdy nesmíte být v prodlení s více splátkami najednou.

Od loňského podzimu banka v rámci Lepší půjčky nabízí také refinancování. I klienti, kteří přijdou odjinud, mohou na tuto zvýhodněnou sazbu dosáhnout, pokud dodrží podmínku řádného splácení. Refinancování je dostupné pro všechny čerpané úvěry od 20 000 Kč do 1 400 000 Kč. Celková výše úvěru ovšem vždy závisí na posouzení vašich příjmů, výdajů a celkové finanční situaci.

Na zneplatněných úvěrech vyrostl nový byznys. Spotřebitelé za pomoc zbytečně platí tučné odměny Přečtěte si také:

Na zneplatněných úvěrech vyrostl nový byznys. Spotřebitelé za pomoc zbytečně platí tučné odměny

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).