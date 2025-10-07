Měšec.cz  »  Trinity Bank rozšiřuje nabídku spotřebitelských úvěrů. Přidá refinancování

Trinity Bank rozšiřuje nabídku spotřebitelských úvěrů. Přidá refinancování

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

peníze, finance, půjčka, půjčky, úvěr, úrok, sazba Autor: Shutterstock

Zájemcům o refinancování Trinity Bank nově nabídne možnost převést své závazky do Lepší půjčky se sazbou 3,99 % p.a. při řádném splácení.

Refinancování nabízí možnost sloučit stávající půjčky do jedné a ideálně přitom dosáhnout na lepší úrokovou sazbu. U Lepší půjčky neplatí žádná od. Nabízíme jasnou sazbu 3,99 % pro všechny. Jedinou podmínkou je řádné splácení, vysvětluje Ondřej Makovec, produktový manažer úvěrových produktů v Trinity Bank. Kdo by se se splátkou opozdil – povolená jsou maximálně 2 prodlení o 7 dní – ten ztratí na zvýhodněnou sazbu nárok a nově pro něj úroková sazba stoupne na 9,99 % p.a.

Refinancování je dostupné pro všechny čerpané úvěry od 20 000 Kč do 1 200 000 Kč. Celková výše úvěru ovšem vždy závisí na posouzení příjmů, výdajů a celkové finanční situaci daného klienta. Banka zároveň garantuje, že klienti neplatí žádné poplatky za poskytnutí půjčky, ani za mimořádné splátky, říká Makovec.

Samotný převod a sloučení stávajících závazků – spotřebitelských úvěrů, kreditních karet či kontokorentu – do Lepší půjčky lze vyřídit online.  Po podání žádosti banka prověří vaši úvěruschopnost a zašle vám návrh smlouvy. Pokud smlouvu odsouhlasíte, banka sama odešle výpovědi původním poskytovatelům půjček a poté za vás doplatí dané úvěry.

Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat Přečtěte si také:

Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Čtěte dále

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 7. 10. 2025

Dále u nás najdete

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Google spouští Režim AI v Česku

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Takhle probíhá jejich schvalování

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).