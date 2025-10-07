Trinity Bank rozšiřuje nabídku spotřebitelských úvěrů. Přidá refinancování

Zájemcům o refinancování Trinity Bank nově nabídne možnost převést své závazky do Lepší půjčky se sazbou 3,99 % p.a. při řádném splácení.
Refinancování nabízí možnost sloučit stávající půjčky do jedné a ideálně přitom dosáhnout na lepší úrokovou sazbu.
U Lepší půjčky neplatí žádná od. Nabízíme jasnou sazbu 3,99 % pro všechny. Jedinou podmínkou je řádné splácení, vysvětluje Ondřej Makovec, produktový manažer úvěrových produktů v Trinity Bank. Kdo by se se splátkou opozdil – povolená jsou maximálně 2 prodlení o 7 dní – ten ztratí na zvýhodněnou sazbu nárok a nově pro něj úroková sazba stoupne na 9,99 % p.a.
Refinancování je dostupné pro všechny čerpané úvěry od 20 000 Kč do 1 200 000 Kč. Celková výše úvěru ovšem vždy závisí na posouzení příjmů, výdajů a celkové finanční situaci daného klienta.
Banka zároveň garantuje, že klienti neplatí žádné poplatky za poskytnutí půjčky, ani za mimořádné splátky, říká Makovec.
Samotný převod a sloučení stávajících závazků – spotřebitelských úvěrů, kreditních karet či kontokorentu – do Lepší půjčky lze vyřídit online. Po podání žádosti banka prověří vaši úvěruschopnost a zašle vám návrh smlouvy. Pokud smlouvu odsouhlasíte, banka sama odešle výpovědi původním poskytovatelům půjček a poté za vás doplatí dané úvěry.