Měšec.cz  »  Trinity Bank rozšiřuje nabídku spotřebitelských úvěrů. Přidá refinancování

Trinity Bank rozšiřuje nabídku spotřebitelských úvěrů. Přidá refinancování

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

peníze, finance, půjčka, půjčky, úvěr, úrok, sazba Autor: Shutterstock

Zájemcům o refinancování Trinity Bank nově nabídne možnost převést své závazky do Lepší půjčky se sazbou 3,99 % p.a. při řádném splácení.

Refinancování nabízí možnost sloučit stávající půjčky do jedné a ideálně přitom dosáhnout na lepší úrokovou sazbu. U Lepší půjčky neplatí žádná od. Nabízíme jasnou sazbu 3,99 % pro všechny. Jedinou podmínkou je řádné splácení, vysvětluje Ondřej Makovec, produktový manažer úvěrových produktů v Trinity Bank. Kdo by se se splátkou opozdil – povolená jsou maximálně 2 prodlení o 7 dní – ten ztratí na zvýhodněnou sazbu nárok a nově pro něj úroková sazba stoupne na 9,99 % p.a.

Refinancování je dostupné pro všechny čerpané úvěry od 20 000 Kč do 1 200 000 Kč. Celková výše úvěru ovšem vždy závisí na posouzení příjmů, výdajů a celkové finanční situaci daného klienta. Banka zároveň garantuje, že klienti neplatí žádné poplatky za poskytnutí půjčky, ani za mimořádné splátky, říká Makovec.

Samotný převod a sloučení stávajících závazků – spotřebitelských úvěrů, kreditních karet či kontokorentu – do Lepší půjčky lze vyřídit online.  Po podání žádosti banka prověří vaši úvěruschopnost a zašle vám návrh smlouvy. Pokud smlouvu odsouhlasíte, banka sama odešle výpovědi původním poskytovatelům půjček a poté za vás doplatí dané úvěry.

Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat Přečtěte si také:

Měsíční úvěr na 20 tisíc můžete přeplatit o pár stokorun, ale i 8 tisíc. Srovnání ukazuje, kde si nepůjčovat

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Čtěte dále

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 7. 10. 2025

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Češi ujíždějí na elektronice, třetina dá za průměrný nákup přes 5 tisíc korun

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).