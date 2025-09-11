Měšec.cz  »  Trinity Bank nabídne spořicí účet s úrokem 3,58 % p.a. Bez omezení výše vkladu a dalších podmínek

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Spoření, úspory, peníze, koruna Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Počínaje pondělkem 15. září 2025 spouští Trinity Bank další akci v rámci své nabídky spořicích účtů. Současně chce zjednodušit jejich názvy.

Noví klienti, kteří by rádi dosáhli na úrokovou sazbu 3,58 % p.a., si mohou sjednat spořicí účet s názvem Skvělý účet HIT. Ten je na rozdíl od předchozí nabídky bez pásmového úročení. Tedy uvedenou sazbu lze získat bez ohledu na výši úložky. Nadto není nutné plnit žádné další podmínky jako například pravidelné investování.

Nabídku mohou stejně jako v minulých obdobích využít i stávající klienti. U stávajících klientů je vedle zřízení dalšího nového spořicího účtu podmínkou také nový vklad. Za nový vklad se ovšem nepovažuje pouze přesun peněz z účtu na účet v rámci Trinity Bank – u stávajících klientů musí dojít k vložení dalších prostředků nad rámec toho, co měl klient u banky doposud uložené.

Podmínky a pravidla akce Skvělý účet od 15. 9. 2025

Nejvyšší úrokovou sazbu 3,33 % p. a. banka dosud nabízela klientům s úložkou do 400 tis. Kč, kteří navíc splnili další podmínky předchozí marketingové akce.

Vedle podmínek nově úročeného spořicího účtu banka v e-mailu zaslaném klientům informovala také o snaze zjednodušit mnohdy těžko zapamatovatelné názvy svých produktů. Konkrétně se stávající účet Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet CZK přejmenuje na Skvělý účet CZK. Tato změna proběhne zcela automaticky a nový název účtu se v internetovém bankovnictví projeví v průběhu dne 15. 9. 2025. Ostatní nastavení Vašeho účtu zůstávají beze změny, stojí ve zprávě z banky.

