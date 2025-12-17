Měšec.cz  »  TRINITY BANK má staronový spořicí účet. Nabídne přes 3 % ročně bez neomezené výše vkladu

TRINITY BANK má staronový spořicí účet. Nabídne přes 3 % ročně bez neomezené výše vkladu

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

Trinity Bank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Pobočka TRINITY BANK v Ostravě. (8. 4. 2024)

TRINITY BANK má od 8. 12. 2025 další verzi spořicího účtu (banka pro to používá termín „marketingová akce“). Ten si mohou zřídit noví klienti banky, pro stávající klienty pro zřízení tohoto účtu platí podmínka nového vkladu. Účet se jmenuje Skvělý účet III CZK a hlavním tahounem je úroková sazba 3,21 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 300 000 300 001 – 600 000 600 001 – neomezeno
Bez omezení 2,01 % 2,38 % 3,21 %

Při porovnání s konkurencí u tohoto produktu dává smysl jen třetí pásmo nad 600 000 Kč s úrokovou sazbou 3,21 % p.a., která je bez omezení výše vkladu, jenže ta se kdykoli může změnit.

Lepší nabídkou bez omezení vkladu je spořicí účet v mBank se sazbou 4,01 % p.a., nebo Raiffeisenbank se sazbou 4 % p.a. do 500 000 Kč (spořicích účtů můžete mít více).

TRINITY BANK zároveň od 8. 12. 2025 přestala sjednávat Skvělý účet HIT, proto jsme jej ze srovnávače vyřadili. Nově si stávající klienti od stejného data mohou zřídit spořicí účet Skvělý účet CZK i bez nového vkladu. Ten však nabízí nižší úrokové sazby: 3,03 % p.a. do 400 000 Kč, a poté jen 2,01 % p.a.

Aktuální data pro prosinec 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA
  • 3,80 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,30 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

  1. Skvělý účet II CZK
  2. Skvělý účet CZK
  3. Spořicí účet Úrok+
  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Takto vypadá největší čip na světě

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).