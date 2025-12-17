TRINITY BANK má staronový spořicí účet. Nabídne přes 3 % ročně bez neomezené výše vkladu

TRINITY BANK má od 8. 12. 2025 další verzi spořicího účtu (banka pro to používá termín „marketingová akce“). Ten si mohou zřídit noví klienti banky, pro stávající klienty pro zřízení tohoto účtu platí podmínka nového vkladu. Účet se jmenuje Skvělý účet III CZK a hlavním tahounem je úroková sazba 3,21 % p.a. bez omezení výše vkladu.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 300 000
|300 001 – 600 000
|600 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,01 %
|2,38 %
|3,21 %
Při porovnání s konkurencí u tohoto produktu dává smysl jen třetí pásmo nad 600 000 Kč s úrokovou sazbou 3,21 % p.a., která je bez omezení výše vkladu, jenže ta se kdykoli může změnit.
Lepší nabídkou bez omezení vkladu je spořicí účet v mBank se sazbou 4,01 % p.a., nebo Raiffeisenbank se sazbou 4 % p.a. do 500 000 Kč (spořicích účtů můžete mít více).
TRINITY BANK zároveň od 8. 12. 2025 přestala sjednávat Skvělý účet HIT, proto jsme jej ze srovnávače vyřadili. Nově si stávající klienti od stejného data mohou zřídit spořicí účet Skvělý účet CZK i bez nového vkladu. Ten však nabízí nižší úrokové sazby: 3,03 % p.a. do 400 000 Kč, a poté jen 2,01 % p.a.
Aktuální data pro prosinec 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA
- 3,80 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,30 % p.a. UniCredit Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.