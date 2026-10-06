TRINITY BANK má nový eurový spořicí účet. Sazbu za vás hlídá ECB

TRINITY BANK (TB) od 6. 10. 2026 začala oficiálně nabízet spořicí účet v eurech s pevně stanovenou marží navázanou na sazbu Evropské centrální banky (ECB). TB tím nabídla jednu velmi ojedinělou vychytávku. Přesněji, ojedinělá je na trhu pro spotřebitele, pro firemní klienty (podle objemu vkladu) jde o běžný standard.
Úroková sazba se automaticky odvíjí od aktuální depozitní sazby ECB. Ta je v době publikace článku 2,50 % p.a. TRINITY BANK u svého spořicího účtu kopíruje vždy aktuální úrokovou sazbu ECB, od které si odečte svoji marži ve výši 0,50 p.b.. Takže na jejím eurovém „spořáku“ dostanete 2 % p.a.
Pokud ECB sazbu zvýší, automaticky se vám úroková sazba zvýší i na spořicím účtu a opačně, pokud se níží u ECB, sníží se i vám.
To je velmi dobrá nabídka pro případ, že nechcete stále sledovat aktuální výši úrokových sazeb eurových spořicích účtů.
Banka současně garantuje, že výsledná sazba neklesne pod nulu. Pokud by tedy ECB v budoucnu znovu zavedla záporné úrokové sazby, za uložené peníze samozřejmě TB platit nebudete.
Sazba 2 % platí do 1 milionu eur
Úroková sazba 2 % p.a. platí pro vklady do 1 mil. €, úroky se připisují měsíčně.
Založení a vedení účtu je bez poplatku a bez poplatku jsou také platby v eurech prostřednictvím SEPA. Peníze si můžete kdykoli vybrat.