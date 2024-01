Trinity Bank letos svým klientům nabídne k účtu platební karty

Autor: TRINITY BANK, a.s.

Trinity Bank letos začne vydávat platební karty. Novinka je výsledkem partnerství se společností Visa.





Banka plánuje vydávat pouze debetní karty. Chceme klientům nabídnout také bezkontaktní platby a platby tzv. tokenizovanou kartou (pomocí „peněženek“) – v první fázi počítáme s Google Pay a Apple Pay, upřesnil pro server Měšec.cz Kamil Chalupa za Trinity Bank.





Ve spolupráci s Visa chceme naši klientům nabídnout nejen platební nástroj, ale skutečně unikátní produkt. Naše platební karty budou mít design, který bude odrážet hodnoty a jedinečnou identitu banky. Klientům budou poskytovat nejen praktický nástroj pro finanční transakce, ale také osobitý estetický zážitek, uvedl zakladatel a předseda dozorčí rady Trinity Bank Radomír Lapčík, podle kterého bude banka pro držitele karet nabízet i odměny a speciální nabídky.