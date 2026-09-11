Tři banky plánují víkendové odstávky. Nepůjde internetové ani mobilní bankovnictví, platební karty ano

Tři banky oznámily plánované odstávky bankovních systémů v následujících dnech. Omezení se dotknou především internetového a mobilního bankovnictví, v jednom případě také okamžitých plateb či služeb Bankovní identity. VÚB banka pak upozorňuje na uzavření svých poboček na Slovensku.
|Banka
|Termín
|Omezení
|Banka CREDITAS
|sobota 12. 9. 2026
02:00 – 06:00 hod.
|IB, mobilní aplikace, okamžité platby
|J&T Banka
|sobota 12. 9. 2026
01:00 – 11:00 hod.
|IB
|Raiffeisenbank
|pátek 11. 9. 2026
22:00 hod. – dopoledne soboty 12. 9. 2026
|IB, mobilní aplikace včetně investic
|VÚB
|úterý 15. 9. 2026
|zavřené pobočky
Nejdelší odstávku plánuje J&T Banka, jejíž internetové bankovnictví nebude v sobotu 12. září dostupné 10 hodin, od 01:00 hod. do 11:00 hod,
Ve stejný den proběhne také odstávka Banky CREDITAS, a to mezi 02:00 a 06:00 hod. Kromě internetového a mobilního bankovnictví se v tomto případě omezení dotkne také okamžitých plateb, ty nebudou fungovat.
Raiffeisenbank zahájí odstávku už v pátek 11. září ve 22:00 hod. a skončí během sobotního dopoledne. Vedle internetového a mobilního bankovnictví nebude fungovat ani aplikace Raiffeisen Investice a rovněž Bankovní identita RB. U internetových plateb kartou bude banka posílat potvrzovací kódy prostřednictvím SMS.
VÚB banka pak upozorňuje, že v úterý 15. září 2026 budou všechny její pobočky zavřené. Elektronické bankovnictví a další vzdálené služby ale zůstanou v provozu. Slovensko den ten slaví církevní svátek Panny Marie Sedmibolestné. Přestože (vlivem změny zákona) od 01. 08. 2026 už nejde o den pracovního klidu, některé obchody budou zavřené a služby omezené.