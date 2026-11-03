Trading 212 končí s cashbackem. Za platby kartou už nebude vracet ani korunu

Investiční platforma Trading 212 ukončí odměňování za platby svou debetní kartou. Od 3. 12. 2026 se dosavadní cashback ve výši 1,5 % sníží na nulu.
Cashback můžete získát naposledy 2. 12. 2026. Dosud je 1,5 % z hodnoty nákupů, maximálně však 15 € měsíčně. Na nejvyšší možnou odměnu tak dosáhnete při měsíční útratě v ekvivalentu 1000 €.
Získání cashbacku je i v současnosti podmíněno dvěmi podmínkami.
- V aplikaci musíte mít aktivovanou funkci Invest cashback, která získané odměny automaticky investuje do vybraného investičního portfolia (Pie).
- Současně musíte mít ke kartě navázanou alespoň jednu pravidelnou platbu předplatného, například za Netflix nebo jinou streamovací službu. Bez splnění obou podmínek je už nyní cashback nulový.
Nicméně i toto končí.
Karta Trading 212 nabízí cashbkack již od svého uvedení na trh v roce 2024. Nejprve byl spuštěn ve Spojeném královsví na 0,50 %, ale postupně měl opakovaně časově omezené akce, které odměnu zvyšovaly na 1,5 %.
V roce 2025 už byla debetka Trading 212 dostupná na dvaceti trzích kontinentální Evropy.
O odměny získané před ukončením programu nepřijdete. Dosud nevyplacený cashback vám Trading 212 připíše na investiční účet Invest. Pro české klienty zároveň skončí možnost automatického investování nově získávaného cashbacku. Firma také ukončí platnost dosavadních podmínek cashbackového programu.
Samotná platební karta ale nadále bude fungovat beze změn. Její majitelé ji mohou dál používat pro běžné nákupy nebo platby v zahraničí. Karta nemá měsíční poplatek za vedení a při platbách v cizí měně neúčtuje poplatek za měnovou konverzi. Vydavatelem karty je společnost Paynetics.