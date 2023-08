Tohle je test finanční gramotnost pro deváťáky. Jak ho zvládnete vy?

Z hlediska finanční gramotnosti na tom nejsme příliš dobře. Pravidelně to potvrzují různé testy vyplývá to i z výsledků on-line testu finanční gramotnosti, který je určený pro žáky 9. tříd.

Více jak polovina dospívajících ve věku 16 – 20 let (54 %) test nezvládne. U samotných deváťáků se podíl neúspěšných zvyšuje na necelých 80 %. Ukazují to výsledky testování v rámci projektu Rozumíme penězům, společného počinu Moneta Money Bank a neziskové organizace AISIS. Dosud test vyplnilo na 2700 respondentů (školáků, středoškoláků i dospělých).

Test přitom obsahuje úkoly, které by měl dle Standardů finanční gramotnosti pro základní školy dokázat vyřešit každý žák na konci deváté třídy. Jde o 16 náhodně vylosovaných otázek, jejichž vyplnění nezabere více než 10 minut. Ihned po testu získáte výsledek a i správné vyhodnocení jednotlivých odpovědí a na e-mail dostanete certifikát o absolvování.

Podle výsledků účastníci testu nejčastěji nevědí, jaký typ kurzu ve směnárnách použijí, pokud chtějí směnit koruny za eura, a mezery mají také ve znalosti práv ručitele za úvěr. Respondenti (55 %) si například myslí, že při nákupu eur ve směnárně se použije kurz „nákup“. Stejné procento respondentů také často chybuje ve znalostech právního statusu ručitele. A 30 % respondentů se dokonce mylně domnívá, že status ručitele je nezavazuje k povinnosti za dlužníka hradit jeho nesplácené závazky, vyjmenoval nejběžnější chyby Robert Kočí, lektor finanční gramotnosti Rozumíme penězům a dodal, že častou chybou je také neznalost toho, jak mají respondenti své peníze v bance chráněné proti jejímu krachu.

Úroveň 1 – (nejnižší, respondent je finančně negramotný a je úplným začátečníkem v oblasti osobních financí).

podíl respondentů:

Úroveň 2 – (v některých oblastech si vede lépe, v jiných hůře, testovaným finančním pojmům, produktům a službám v rozsahu Standardů finanční gramotnosti pro základní školy rozumí jen z části. Je stále ještě v počátcích své cesty k dosažení finanční gramotnosti).

Podíl respondentů:

Úroveň 3 – (Ve světě osobních financí se orientuje poměrně dobře, většině věcí rozumí, některá témata ještě potřebuje dostudovat).

Podíl respondentů:

Úroveň 4 – (Ve světě osobních financí se orientuje výborně. Může se považovat za experta v rozsahu Standardů finanční gramotnosti pro základní školy).

Podíl respondentů:

Jak je to ve skutečnosti?

V textu uvádíme tři nejčastější chyby z testu. Pojďme si vysvětlit, jak je to správně.

Pokud dlužník nesplácí svůj dluh, má věřitel (ten, kdo peníze půjčil) právo požadovat jeho hrazení po ručiteli. Ručitel pak může požadovat po dlužníkovi, (i soudně), aby mu uhradil, co za něj musel věřiteli zaplatit.

Valuty jsou cizí měny v hotovosti. Jako devizy označujeme cizí měny v rámci bezhotovostní směny. Kurz prodej a nákup je vždy brán z pozice směnárny. Když tedy chcete ve směnárně koupit eura, bude vám směnárna účtovat kurz valuty prodej, protože jde o hotovostní transakci a směnárna vám eura prodává.

Ze zákona je pojištěna celková částka vkladů do výše odpovídající ekvivalentu 100 000 eur na jednoho klienta u jedné banky (ve výjimečných případech platí pojištění vkladů až do výše 200 000 eur). Pojištěné jsou vklady fyzických i právnických osob (bez ohledu na měnu). Jde hlavně o vklady uložené na běžných, spořicích, termínovaných nebo vkladových účtech. Dejte pozor na to, že některé družstevní záložny nebo i banky nabízejí tzv. podřízené vklady. Nabízejí sice vyšší zhodnocení, ale nevztahuje se na ně zákonné pojištění.

