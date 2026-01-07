Měšec.cz  »  Tiskovou mluvčí České podnikatelské pojišťovny je nově Adéla Janů

Monika Veselíková
Dnes
Česká podnikatelská pojišťovna, ČPP Autor: Jan Vaca
Logo České podnikatelské pojišťovny na centrále v Praze.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) má od ledna novou tiskovou mluvčí. Adéla Janů na pozici vystřídala Renatu Čapkovou.

Janů byla součástí PR týmu pojišťovny už od října 2022. V nové pozici se chce zaměřit na další rozvoj mediální prezentace společnosti a podporu klíčových témat externí komunikace ČPP. Důležitou roli vnímám i v propojování interních expertů s médii a veřejností. Právě odborné know-how lidí z ČPP je velkou přidanou hodnotou, kterou chceme více zviditelňovat, říká.

Janů dříve působila ve státní správě. Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia a Mediální studia na FSV UK.

Žena v modré košili pózuje se zkříženýma rukama.

Tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Adéla Janů.

Autor: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Renata Čapková, kterou Janů střídá, působila na pozici tiskové mluvčí ČPP bezmála 20 let.

ČPP působí na tuzemském trhu od června 1995, v současnosti je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na českém trhu. Za 30 let na trhu ČPP vyplatila klientům téměř 96 mld. Kč, ať už se jednalo o škody z autopojištění, vykradeného bytu nebo těžkého úrazu.

Veřejnost má ČPP spojenou s jejich dlouhodobými maskoty – postavičkami Pata a Mata. Před nimi byl maskotem pojišťovny delfín Filip.

