Tiskovou mluvčí České podnikatelské pojišťovny je nově Adéla Janů

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) má od ledna novou tiskovou mluvčí. Adéla Janů na pozici vystřídala Renatu Čapkovou.
Janů byla součástí PR týmu pojišťovny už od října 2022. V nové pozici se chce zaměřit na další rozvoj mediální prezentace společnosti a podporu klíčových témat externí komunikace ČPP.
Důležitou roli vnímám i v propojování interních expertů s médii a veřejností. Právě odborné know-how lidí z ČPP je velkou přidanou hodnotou, kterou chceme více zviditelňovat, říká.
Janů dříve působila ve státní správě. Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia a Mediální studia na FSV UK.
Renata Čapková, kterou Janů střídá, působila na pozici tiskové mluvčí ČPP bezmála 20 let.
ČPP působí na tuzemském trhu od června 1995, v současnosti je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na českém trhu. Za 30 let na trhu ČPP vyplatila klientům téměř 96 mld. Kč, ať už se jednalo o škody z autopojištění, vykradeného bytu nebo těžkého úrazu.
Veřejnost má ČPP spojenou s jejich dlouhodobými maskoty – postavičkami Pata a Mata. Před nimi byl maskotem pojišťovny delfín Filip.