Tip: Pojďte se podívat do ČNB po setmění. Otevře se na dušičky, 1. listopadu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Česká národní banka, ČNB Autor: se souhlasem České národní banky

Jak to vypadá uvnitř České národní banky po setmění můžete sami uvidět v sobotu na 1. 11. 2025, Jde o den, kdy křesťané slaví slavnost Všech svatých a vzpomínku na všechny zemřelé a vyznavači keltské a americké kultury naopak den předem slaví halloween.

Návštěvnické centrum ČNB otevírá po setmění jen jednou ročně, můžete tak nahlédnout do míst, kde se leskne zlato a bankovky pod UV světlem doslova září. Jde o unikátní kombinaci dušičkové atmosféry, tematických aktivit, kreativních workshopů a netradičních komentovaných prohlídek. Můžete nahlédnou i do historického trezoru zahaleného do stínů a pavučin.

Hlavní informace

Kdy

  • V sobotu 1. 11. 2025.

Program

  • 10:00 – 18:00 hod.: běžný program
  • 18:00 – 22:00 hod.: dušičkově-halloweenská atmosféra se sníženou intenzitou osvětlení
  • 18:30 – 20:00 hod.: komentované prohlídky výstavy Svět bankovek Oldřicha Kulhánka
  • 19:00 – 21.00 hod.: strašidelné balonkování

Kde

Vstpné

  • Vstup je zdarma, kostýmy od 18:00 hod. jsou vítány.
  • Není nutná rezervace.

Součástí večera budou kreativní workshopy, při kterých si vytvoříte vlastní svíticí díla nebo strašidelné placky. Chybět nebudou tematické aktivity s odměnami a zajímavosti ze světa financí. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie bez omezení.

