Tip: Pojďte se podívat do ČNB po setmění. Otevře se na dušičky, 1. listopadu

Jak to vypadá uvnitř České národní banky po setmění můžete sami uvidět v sobotu na 1. 11. 2025, Jde o den, kdy křesťané slaví slavnost Všech svatých a vzpomínku na všechny zemřelé a vyznavači keltské a americké kultury naopak den předem slaví halloween.
Návštěvnické centrum ČNB otevírá po setmění jen jednou ročně, můžete tak nahlédnout do míst, kde se leskne zlato a bankovky pod UV světlem doslova září. Jde o unikátní kombinaci dušičkové atmosféry, tematických aktivit, kreativních workshopů a netradičních komentovaných prohlídek. Můžete nahlédnou i do historického trezoru zahaleného do stínů a pavučin.
Hlavní informace
Kdy
- V sobotu 1. 11. 2025.
Program
- 10:00 – 18:00 hod.: běžný program
- 18:00 – 22:00 hod.: dušičkově-halloweenská atmosféra se sníženou intenzitou osvětlení
- 18:30 – 20:00 hod.: komentované prohlídky výstavy Svět bankovek Oldřicha Kulhánka
- 19:00 – 21.00 hod.: strašidelné balonkování
Kde
- Česká národní banka, Návštěvnické centrum, Na Příkopě 28, Praha 1
Vstpné
- Vstup je zdarma, kostýmy od 18:00 hod. jsou vítány.
- Není nutná rezervace.
Součástí večera budou kreativní workshopy, při kterých si vytvoříte vlastní svíticí díla nebo strašidelné placky. Chybět nebudou tematické aktivity s odměnami a zajímavosti ze světa financí. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie bez omezení.