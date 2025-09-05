Tip: Kde a jak požádat o příspěvek 1500 Kč na kroužky pro děti

Rodinám, které mají potíž ufinancovat volnočasové aktivity svých dětí, pomáhá od roku 2022 Česká rada dětí a mládeže. Kdo konkrétně na příspěvek dosáhne, jak žádat a jaké jsou další možnosti?
Ceny nejčastějších sportovních kroužků se běžně pohybují mezi dvěma a třemi tisíci korun za pololetí. Pokud jsou v rodině dvě děti a rodiče jim chtějí umožnit více druhů mimoškolních aktivit, pak se částka za pololetí může snadno vyšplhat i vysoko přes 10 tisíc korun za pololetí, popisuje Karolína Kocincová, koordinátorka projektu Aktivní město poskytovatele benefitních programů Up Česká republika.
Skrze projekt Aktivní město mohou rodiče požádat o příspěvek na kroužky radnici ve svém městě – aktuálně jsou zapojené některé pražské městské části, ale i města Kyjov, Vyškov či obec Lety.
Vedle uvedených radnic ovšem Aktivní město spolupracuje také s Českou radou dětí a mládeže, která od roku 2022 organizuje projekt Darujeme kroužky dětem. O příspěvek na volnočasové aktivity mohou v rámci tohoto projektu žádat především rodiny s nízkými příjmy. Konkrétně rodiny, které pobírají jednu z následujících dávek:
- přídavek na dítě,
- příspěvek na péči,
- odměnu pěstouna,
- příspěvek při pěstounské péči.
Nadto je příjem žádostí otevřený také pro rodiny ukrajinských uprchlíků, kteří v ČR pobývají na základě Víza za účelem strpění či Víza za účelem dočasné ochrany a jejich příjem nepřesahuje 3,4násobek životního minima.
Životní minimum rodiny se vždy odvíjí od počtu členů dané domácnosti, u dětí hraje roli i věk. Životní minimum vaší rodiny si snadno spočítáte na naší kalkulačce: Sociální kalkulačka: Životní minimum 2025
Další podmínkou pro obě skupiny je věk dítěte od 3 do 18 let.
Samotný příspěvek činí 1500 Kč na jedno dítě na školní pololetí. Rodina jej obdrží formou 3 voucherů v hodnotě 500 Kč, které lze následně uplatnit na jednu z 25 tisíc různých aktivit od více než 2 tisíc poskytovatelů zapojených do projektu.
Jak žádost podat?
Příjem žádostí pro toto pololetí startuje už ve středu 10. září a končí 18. listopadu 2025. Zájem rodičů ovšem bývá velký a alokovaná částka tak většinou všechny žádosti nepokryje. Proto se nemusí vyplatit s podáním žádosti příliš otálet.
Samotná žádost se podává prostřednictvím online systému Aktivní město, kde je třeba mimo jiné doložit Oznámení o přiznání dávky nebo Oznámení o změně výše dávky. Případně jiný obdobný dokument, kterým prokážete přiznání jedné ze 4 výše uvedených dávek. Pozor dejte jen na to, aby daný dokument nebyl starší víc jak 6 měsíců.
Ukrajinské rodiny dokládají dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které příspěvek žádají, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.
Jaké jsou další možnosti?
Nejchudší rodiny mohou využít také pomoc od státu prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Jde o jednu z dávek v hmotné nouzi, která se ale na rozdíl od ostatních dávek nevyplácí opakovaně a je takzvaně nenároková. Další variantou jsou příspěvky od zdravotních pojišťoven. Podrobnější informace najdete v článku: Výdaje na začátek školního roku budou letos zase vyšší. Pomoci může stát, loni přispíval v průměru 2000 Kč
Pokud podmínky nízkých příjmů nesplňujete, dost možná můžete příspěvek na kroužek čerpat také v rámci zaměstnaneckých benefitů.
Čím dál tím víc zaměstnavatelů si uvědomuje, že i podpora rodin zaměstnanců a jejich aktivit či zdraví má smysl, vysvětluje Stéphane Nicoletti, generální ředitel v Up benefity.
V případě zaměstnaneckých benefitů ale vždy záleží na tom, zda organizátor dětského kroužku patří do partnerské sítě poskytovatele benefitů. Ve vyhledávačích jednotlivých poskytovatelů lze najít například nejrůznější umělecké či jazykové školy, sportcentra i střediska volného času.