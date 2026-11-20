Od ledna 2027 přibudou v testech pro budoucí řidiče dynamické otázky k železničním přejezdům. Uchazeči v nich budou sledovat, jak se situace vyvíjí, a rozhodovat, jak má řidič správně jednat.
Bezpečné chování na přejezdech je hlavní novinkou, kterou Ministerstvo dopravy chystá pro teoretické zkoušky. Místo statického obrázku uvidí uchazeč konkrétní scénář a bude muset vyhodnotit správný postup v jeho průběhu.
„Bezpečnost na železničních přejezdech patří dlouhodobě mezi priority Ministerstva dopravy. Nové dynamické otázky pomohou budoucím řidičům lépe pochopit rizikové situace a správně reagovat v okamžicích, kdy rozhodují vteřiny,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Změny se každý rok dotknou víc než 120 tisíc lidí, kteří skládají zkoušku v systému eTesty. Aplikace dostane také nové prostředí, které půjde pohodlně ovládat i na mobilu. Ministerstvo zároveň reviduje zhruba 1 200 zkušebních otázek a vyřazuje zastaralé nebo nesrozumitelné formulace.
Nové otázky si může kdokoli zdarma vyzkoušet na oficiálním portálu etesty.md.gov.cz. Za procvičování tak není nutné platit. Ministerstvo doporučuje používat jen oficiální zdroje, protože jiné aplikace nemusí mít aktuální znění otázek.