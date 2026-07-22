Tesco spustilo doručování nákupů i do oblíbené české dovolenkové destinace a v Praze rozjíždí sushi kiosky

Tesco rozšířilo dovoz nákupů v rámci služby Tesco Online Nákupy do oblíbené české dovolenkové oblasti. Nově si mohou zákazníci objednat dovážku nákup například do obce Lipno nad Vltavou, Frymburku, Slupečné, Loučovicích a mnoha dalších přilehlých míst.
Zákazníci mají díky službě Tesco Online Nákupy k dispozici široký sortiment, od čerstvého ovoce a zeleniny přes pečivo, maso a mléčné výrobky až po nápoje, drogerii nebo potřeby pro děti.Možnost online nákupu s doručením je ideální zejména pro rodiny nebo návštěvníky ubytované v apartmánech a chatách, kteří chtějí mít vše připravené hned po příjezdu a mohou se okamžitě věnovat odpočinku i aktivitám v okolí Lipna. Služba je přitom pro tuto oblast dostupná trvale, informoval o rozšíření dostupnosti služeb Phil Bennett, vedoucí online podnikání pro střední Evropu.
Při nákupu nad 1500 Kč mají zákazníci doručení zdarma. V ostatních případech poplatek za výběr konkrétního času doručení najdete po přihlášení ve svém Tesco účtu, když kliknete sekci „Vybrat službu“ v bočním menu a zvolíte službu Doručení domů. Najdete tam přehled všech dostupných časů doručení a souvisejících poplatků.
I při online nákupech je možné využívat výhody věrnostního programu Clubcard, ceny na e-shopu jsou stejné jako v hypermarketech. Pokud nakoupíte za méně než 700 Kč, připojí Tesco k objednávce poplatek za minimální nákup ve výši 80 Kč (to platí i pro členy Online Clubu).