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Tesco spustilo doručování nákupů i do oblíbené české dovolenkové destinace a v Praze rozjíždí sushi kiosky

Gabriela Hájková
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2021-11-tesco-online-nove-vozi-potraviny-v-den-nakupu-1.png Autor: Tesco UK
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Tesco rozšířilo dovoz nákupů v rámci služby Tesco Online Nákupy do oblíbené české dovolenkové oblasti. Nově si mohou zákazníci objednat dovážku nákup například do obce Lipno nad Vltavou, Frymburku, Slupečné, Loučovicích a mnoha dalších přilehlých míst. 

Zákazníci mají díky službě Tesco Online Nákupy k dispozici široký sortiment, od čerstvého ovoce a zeleniny přes pečivo, maso a mléčné výrobky až po nápoje, drogerii nebo potřeby pro děti.Možnost online nákupu s doručením je ideální zejména pro rodiny nebo návštěvníky ubytované v apartmánech a chatách, kteří chtějí mít vše připravené hned po příjezdu a mohou se okamžitě věnovat odpočinku i aktivitám v okolí Lipna. Služba je přitom pro tuto oblast dostupná trvale, informoval o rozšíření dostupnosti služeb Phil Bennett, vedoucí online podnikání pro střední Evropu.

Při nákupu nad 1500 Kč mají zákazníci doručení zdarma. V ostatních případech poplatek za výběr konkrétního času doručení najdete po přihlášení ve svém Tesco účtu, když kliknete sekci „Vybrat službu“ v bočním menu a zvolíte službu Doručení domů. Najdete tam přehled všech dostupných časů doručení a souvisejících poplatků.  

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I při online nákupech je možné využívat výhody věrnostního programu Clubcard, ceny na e-shopu jsou stejné jako v hypermarketech. Pokud nakoupíte za méně než 700 Kč, připojí Tesco k objednávce poplatek za minimální nákup ve výši 80 Kč (to platí i pro členy Online Clubu).

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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