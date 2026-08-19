Tesco spouští rychlé doručování nákupů do 40 minut, zatím testuje šest lokalit

Obchodní řetězec Tesco spustil pilotní provoz nové služby Tesco Hned, která má doplnit stávající nabídku online služeb. V rámci té zákazníkům prostřednictvím dovážkové firmy Wolt nákup doručí i do 40 minut (v závislosti na vytíženosti a lokalitě).
Tesco Hned doplňuje naši stávající nabídku online nákupů a přináší řešení pro situace, kdy zákazníci potřebují svůj nákup opravdu rychle. Zatímco klasické Tesco Online Nákupy zůstávají ideální volbou pro větší plánované nákupy, Tesco Hned cílí na okamžité potřeby zákazníků, kteří chtějí své oblíbené produkty získat během krátké doby, uvedl ke spuštění novinky PHIL BENNETT, vedoucí online podnikání pro střední Evropu.
Prostřednictvím nové služby je možné objednat potraviny, nápoje, drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost či produkty pro domácí mazlíčky.
Pilotní testování řetězec zahájil v šesti prodejnách v Praze. Nyní je služba k dispozici na prodejnách Nový Smíchov, Skalka, Novodvorská, Eden, Národní a Tesco Expres Praha Hradčanská. Od začátku září by mělo být možné doručení potravin a dalšího zboží z 28 pražských prodejen.
Poplatek za službu začíná na 99 Kč. Minimální hodnota objednávky by měla naskočit v aplikaci se začátkem nákupu. Za nákup se platí bezhotovostně.
Informace o dostupnosti služby v jednotlivých oblastech budou vždy uvedeny na webu. Tesco počítá s tím, že službu napojí i na věrnostní program Clubcard.