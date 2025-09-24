Měšec.cz  »  Tesco rozváží nákupy do dalších dvou měst. Všichni teď mohou využít dopravu bez poplatku

Tesco rozváží nákupy do dalších dvou měst. Všichni teď mohou využít dopravu bez poplatku

Gabriela Hájková
Dnes
nákup Autor: Depositphotos.com

Řetězec Tesco rozšiřuje svou rozvážkovou službu Online Nákupy a od 23. září je zaváží také do Trutnova a Českého Těšína. 

Rozšíření služby do Trutnova a Českého Těšína je dalším krokem k tomu, aby si lidé po celé republice mohli užít výhody online nákupů, doručení až domů, široké nabídky produktů a výhod Clubcard programu. S pokrytím 77 % domácností jsme blíže než kdy dřív k tomu, aby byl online nákup běžnou součástí života našich zákazníků, okomentoval rozšíření služby do dalších měst Patrik Dojčinovič, provozní ředitel Tesco s tím, že zákazníci v nových regionech budou mít do konce ledna 2026 dopravu nákupu domů bez poplatku.

Nechat si nakoupit mohou klienti u tohoto řetězce dvěma způsoby. Zákazníci si vždy vybírají z dvouhodinových doručovacích časových oken (od 8 do 22 hod.), přičemž nákup mohou obdržet nejdříve následující den po objednání. Minimální hodnota nákupu musí činit 700 Kč, pokud je nižší, hradí se poplatek za minimální nákup ve výši 80 Kč. Služby jsou dostupné 7 dní v týdnu, vyjma svátků, kdy jsou zavřené provozovny. 

Služba Online Nákupy umožňuje si nechat nákup doručit domů. Poplatek se liší dle oblasti a jednotlivých časových slotů a pohybuje se od 49 do 99 Kč. Konkrétní výše poplatku se zobrazí po přihlášení do profilu.

Druhou variantou je možnost si ho na vybraných prodejnách vyzvednout přes službu Klikni + Vyzvedni. Tato služba je dostupná jen na vybraných pobočkách. Výše poplatku je k dispozici po přihlášení do uživatelského profilu a je v rozpětí od 19 do 39 Kč.

Zákazníci nyní mohou využít obě služby bez poplatku. Zákazníci mají nyní možnost využít dopravu zdarma až do 9. října, a to u obou služeb. Navíc, u objednávek nad 1500 Kč je doprava zdarma i mimo tuto akci, řekla nám Lucie Loučková, manažerka externí komunikace Tesco Stores ČR.

