Tesco nyní rozváží nákupy zadarmo. Bez poplatku je i doprava u rychlého doručení do 40 minut

Tesco láká nové klienty na svou službu doručování nákupů domů. U služby Tesco Online nyní nabízí dopravu na první nákup do 13. října bez poplatku. Nákupy objednané přes tuto službu se započítávají do bodového systému Clubcard.
Minimální hodnota objednávky je 700 Kč. Budete-li mít nákup za méně, Tesco vám přičte k jeho hodnotě ještě poplatek 80 Kč. Doručení bez poplatku je mimo akci u nákupů nad 1500 Kč. Standardně mimo akci stojí doprava od 49 do 89 Kč v závislosti na lokalitě a času doručení.
Obchodní řetězec spustil nedávno také službu expresního doručení nákupu s názvem Tesco Hned. V rámci té zákazníkům prostřednictvím dovážkové firmy Wolt nákup doručí i do 40 minut (v závislosti na vytíženosti a lokalitě). Minimální hodnota nákupu je 250 Kč.
Pilotní testování řetězec původně zahájil v šesti prodejnách v Praze. Nyní už je ale služba k dispozici na všech prodejnách v Praze a i z těchto objednávek už se zákazníkům započítávají body Clubcard.
Také u této služby platí, že si ji zájemci mohou otestovat s dopravou bez poplatku. V tomto případě akce platí až do konce října.
Poté bude poplatek za službu začínat na 99 Kč s tím, že minimální hodnota objednávky by měla naskočit v aplikaci se začátkem nákupu. Za nákup se platí bezhotovostně.