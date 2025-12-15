Měšec.cz  »  Termín pro přiznání k dani z nemovitostí je za rohem. Finanční správa vyrazí do obcí radit poplatníkům

Termín pro přiznání k dani z nemovitostí je za rohem. Finanční správa vyrazí do obcí radit poplatníkům

Gabriela Hájková
15. 12. 2025
20.8.25 /1x/ Mapa ČR, města ČR, Česko, Česká republika Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Finanční správa vyšle své pracovníky do obcí pomáhat s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Specialisté vyrazí v lednu na 255 výjezdů do obcí po celé ČR. 

Letos však na poplatníky v případě daně z nemovitých věcí nečekají žádné nástrahy. Daňové přiznání už standardně budou podávat zejména osoby, které v roce 2025 pořídily, prodaly či darovaly nemovitost nebo provedly její úpravy mající vliv na výši daně, například přístavbu či změnu užívání nemovitosti, vyjmenovala Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR s tím, že případné změny koeficientů promítne správce daně automaticky a v průběhu dubna a května je bude informovat o výši daně.

V provozu budou kvůli nadcházejícímu termínu pro přiznání k dani z nemovitých věcí také telefonní linky, na kterých specialisté z finančních úřadů odpoví na dotazy občanů.

Od 26. ledna do 2. února 2026 budou také prodlouženy otevírací hodiny na finančních úřadech:

  • pondělí až čtvrtek: 8 –17 hodin,
  • pátek: 8 –14 hodin.

Poplatníci, kteří si poradí s přiznáním sami, mohou využít portál MOJE daně, kde v rámci Daňové informační schránky (DIS+) dojde k předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí.

Přehled obcí, termínů výjezdů, konzultačních míst i provozní doby a čísla speciálních telefonních linek pro jednotlivé kraje najdete na webu finanční správy.

