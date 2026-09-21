Teplárny začínají topit. Rozhoduje hranice 13 °C, ne datum v kalendáři

Po teplém víkendu přichází výrazné ochlazení. Na většině území Česka se tak během tohoto týdne začnou naplno fungovat radiátory. Teplárny musí dodávky tepla zahájit, pokud průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 °C a neočekává se oteplení.
První teplárny začaly kvůli chladnějším ránům a večerům přitápět už v polovině září. Týkalo se to především západních a severních Čech, Vysočiny a výše položených horských oblastí. Během tohoto týdne se mají postupně přidávat i další části republiky.
Podle Teplárenského sdružení ČR začne letošní topná sezona v podobném termínu jako loni a zároveň odpovídá dlouhodobému průměru.
Teplárny jsou tradičně připravené zajistit zákazníkům tepelný komfort, jakmile to bude vývoj venkovní teploty vyžadovat. Očekáváme, že se tak stane v průběhu následujících dnů, uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Jiří Vecka.
Podle sdružení začínají radiátory v Česku v průměru hřát po 20. září, a to od roku 2010. Jednotlivé roky se ale výrazně liší. V roce 2010 se například začalo topit už na začátku září, zatímco v roce 2023 se během září prakticky netopilo a výraznější ochlazení přišlo až v polovině října.
Kdy musí teplárny začít topit
Otopné období (podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu) začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Neznamená to ale, že se od 1. září automaticky začne topit.
Dodávky tepla se zahajují tehdy, když
průměrná denní venkovní teplota klesne ve dvou po sobě jdoucích dnech pod 13 °C a podle předpovědi se následující den neočekává její růst.
Stejná hranice platí také opačně. Pokud průměrná denní teplota ve dvou po sobě následujících dnech vystoupí nad 13 °C a předpověď nepočítá s dalším ochlazením, mohou teplárny vytápění přerušit.
Pokud tedy na přelomu září a října přijde teplejší počasí nebo babí léto, mohou vám radiátory znovu na několik dní vychladnout. Čím později ale topná sezona začne, tím menší je pravděpodobnost delšího přerušení vytápění.
Průměrná denní teplota vychází z měření ve stínu v 7, 14 a 21 hodin, přičemž večerní hodnota se do výpočtu započítává dvakrát. Za letního času se měření provádí o hodinu později.
Kolik stojí teplo
Cena pohodlného tepla z tepláren se výrazně liší podle města. V roce 2026 zaplatíte v Českých Budějovicích 915 Kč za GJ včetně DPH, v Brně zhruba 1154 Kč/GJ a v Liberci kolem 1136 Kč/GJ. V Opavě je cena 1204 Kč/GJ. Mezi levnější velká města patří Plzeň, kde jednosložková cena ze sekundární sítě činí přibližně 897 Kč/GJ.
Jednotlivé ceníky ale nelze vždy porovnávat přímo, protože některé teplárny používají dvousložkovou cenu, u níž se ke spotřebované energii připočítává stálý plat.