Televizní poplatek má být 150 korun, platit se ale má i za sledování ČT po internetu

Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Za sledování televize se pravděpodobně nebude platit tolik, jak se čekalo. Na druhou stranu ale poplatky budou hradit i domácnosti, které mohou přijímat vysílání po internetu. Vyplývá to z paragrafového znění mediální novely, kterou nyní po půl roce dokončilo ministerstvo kultury. Novelu detailně prostudoval web Lupa.cz.





Z návrhu vyplývá, že ministerstvo už nepočítá, že by poplatek za televizi měl být 160 korun. Od ledna 2025 by to mělo být o deset korun méně. Oproti současnému stavu by se tak poplatek měl zvýšit o patnáct korun. U rozhlasového poplatku se nic měnit nemá, má zůstat na 55 Kč měsíčně. Od rozhlasového a televizního poplatku budou i nadále osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou. Stejně tak bude i nadále od rozhlasového a televizního poplatku osvobozena fyzická osoba, jejíž čistý příjem za kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima.





Výrazná změna ale má nastat jinde. Ministerstvo počítá, že zatímco dnes se platí poplatek jen za klasický přijímač televizního nebo rozhlasového signálu, od příštího roku by se za přijímač považovalo jakékoliv zařízení umožňující sledovat nebo poslouchat jakkoliv šířené vysílání, včetně internetového streamu. Podle odhadů by se tak povinnost platit poplatky nově dotklo několika set tisíc domácností.

I nadále ale domácnosti budou platit jenom jeden poplatek bez ohledu na počet přijímačů. Takže domácnost, která teď platí za televizor, nemusí přihlašovat ještě další zařízení. Česká televize a Český rozhlas zároveň budou mít právo dohledávat neevidované poplatníky i pomocí údajů od poskytovatelů připojení k internetu.

Novela pochopitelně musí projít přes poslance. Především ti opoziční s navýšením poplatků nesouhlasí. Detaily k návrhu najdete na Lupě.