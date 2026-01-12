Taxíky v Praze budou jen elektrické. Problémy tím čekaji i mimopražské taxikáře. Ti už našli fintu

Rada Hlavního města Prahy v pondělí 12. 1. 2026 na svém 1. jednání v roce 2026 schválila (10. bod, tisk 57253) avizovanou vyhlášku o regulaci taxislužby v hlavním městě. Schválený návrh radních ještě musí projít zastupitelstvem. Pokud jím také bude schválený, bude to mít dopady nejen na pražské provozovatele taxislužby, ale i mimopražské, pokud někdy do Prahy pojedou.
Diskutované znění vyhlášky počítá s plnou elektrifikací vozů taxislužby jezdících v Praze. Harmonogram po schválení bude takový:
- 1. 8. 2027: Taxislužbu v Praze mohou poskytovat pouze vozidla splňující emisní normu Euro 6d.
- 1. 1. 2030: Taxislužbu v Praze mohou poskytovat pouze vozidla na elektřinu nebo vodík.
První významná regulace tak může přijít již za 1,5 roku a dotkne se všech provozovatelů taxislužeb a jejich řidičů, kteří působí v Praze nebo do Prahy jezdí.
Nejde totiž jen o desítky tisíc taxíků, které denně brází pražské ulice na mobilních platformách. Stejný požadavek bude platit pro jakéhokoli řidiče taxíku, který sice v Praze nepůsobí, ale do Prahy pojede pro svého zákazníka, typicky na letiště. Jakmile jakýkoli taxík z Česka vjede na území Prahy, musí splňovat podmínky dané pražskou vyhláškou.
V praxi to bude znamenat, že pokud taxikář z Plzně, z Brna, nebo z Ostravy pojede do Prahy se zákazníkem, může jet jakýmkoli vozidlem. Pak se musí, lidově napsáno, „otočit“, případně sundat žlutou svítilnu (pokud ji používá) a jet zpět, resp. mimo Prahu. Nemá-li auto Euro6 nebo EV, nesmí (po schválení vyhlášky) v Praze taxislužbu poskytovat.
Ve zkratce
Jak to bude v Praze po schválení vyhlášky
- Auto splňuje podmínky: můžete jet se zákazníkem do Prahy a můžete jet se zákazníkem z Prahy.
- Auto nesplňuje podmínky: můžete jet se zákazníkem do Prahy, ale nesmíte jet zákazníkem z Prahy.
Pokud by taxikář s autem nesplňujícím vyhlášku typicky přijel pro svého zákazníka na Letiště Václava Havla (jde o území hlavního města), dopouští se přestupku. To bude kontrolovat pražská městská policie a při přistižení je sankce téměř jistotou. Důvodem bude, že na území hlavního města provozuje taxislužbu nevyhovujícím vozidlem.
S vyhláškou a bez EV a Euro6d
V odborných kruzích se však už diskutuje o lidové tvořivosti.
Pokud to zavedou, sundám si svítilnu a na letišti svému klientovi jen vyzvednu zavazadla. To je pak režim nákladní dopravy a je legální. Objednám mu elektrického Bolta s Ahmedem za nejnižší cenu do Tuchoměřic, zákazníka k němu doprovodím a ty dvě stovky mu zaplatím. V Tuchoměřicích si přesedne ke mně a jedeme do Brna, vysvětluje na neveřejném diskuzním fóru pro taxikáře brněnský provozovatel taxislužby.
Autor aktuality k tomu dodává, že popsaný návod bude legální a přesně se drží litery chystané vyhlášky, ale podle jiných taxikářů existuje i efektivnější cesta.
Mimopražský taxikář se prostě v Praze ‚přepne‘ do segmentu ‚neviditelný taxík‘. Nebude používat mobilní taxi platformy, schová svítilnu a pro svého zákazníka nebo zákazníky pojede v režimu soukromé jízdy ‚jsme kamarádi‘, která je nepostižitelná. Při případné kontrole městskou policií je potřeba jen správně mluvit. A moji zákazníci to budou vědět. Státní policie je v pohodě, ta problémy nedělá, dodává taxikář z Liberce, který své zákazníky pravidelně vozí z pražského letiště.
Oba taxikáři přitom svorně popisují, že o daně jim nejde. Cestu řádně vyúčtují a zákazník obdrží doklad. Místo nástupu na stvrzence však nebude letiště Praha, nýbrž jakákoli první obec za ním.
Další taxikáři poukazují na to, že se tím vrací do historie, kdy byl v Praze povinný místopis a kdo jej neměl, nesměl své klienty z letiště vozit, i když jinak v Praze nepůsobil. Oni si své zákazníky z letiště stejně vždy odvezli, jen na stvrzence bylo jiné místo nástupu. V Praze totiž nejezdí a ani tam jezdit nechtějí.
Na novinku však reagují i pražští taxikáři:
Pravidelně mám z letiště dálkové jízdy pro firemní zákazníky. EV sice mám, ale dálkovky stejmě jezdím ‚spalovákem‘. Jestli to zavedou, na letiště přijedu s EV, zákazníka si doma přehodím do spalováku a pojedeme třeba do Vídně. Naštěstí bydlím kousek od letiště, takže časová ztráta bude asi 20 minut, což je méně, než dvojí nabíjení u dálkové trasy, uvádí na diskuzním fóru pražský provozovatel taxislužby.
Jak to bude nakonec v praxi se uvidí podle skutečné, schválené vyhlášky. Pokud by neexistovala výjimka, např. pro dálkové trasy z Prahy, od roku 2030 byste jakýmkoli taxíkem z Prahy mohli jet legálně výhradně s elektromobilem a u delších tras byste museli počítat se zastávkami na nabíjení. (S vodíkovým nepojedete, protože asi nebude mít kde natankovat.)