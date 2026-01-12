Měšec.cz  »  Taxíky v Praze budou jen elektrické. Problémy tím čekaji i mimopražské taxikáře. Ti už našli fintu

Taxíky v Praze budou jen elektrické. Problémy tím čekaji i mimopražské taxikáře. Ti už našli fintu

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Bolt, taxi, Uber Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Vůz taxislužby Volkswagen s polepem Bolt a Uber v Praze.

Rada Hlavního města Prahy v pondělí 12. 1. 2026 na svém 1. jednání v roce 2026 schválila (10. bod, tisk 57253) avizovanou vyhlášku o regulaci taxislužby v hlavním městě. Schválený návrh radních ještě musí projít zastupitelstvem. Pokud jím také bude schválený, bude to mít dopady nejen na pražské provozovatele taxislužby, ale i mimopražské, pokud někdy do Prahy pojedou.

Diskutované znění vyhlášky počítá s plnou elektrifikací vozů taxislužby jezdících v Praze. Harmonogram po schválení bude takový:

  • 1. 8. 2027: Taxislužbu v Praze mohou poskytovat pouze vozidla splňující emisní normu Euro 6d.
  • 1. 1. 2030: Taxislužbu v Praze mohou poskytovat pouze vozidla na elektřinu nebo vodík.

První významná regulace tak může přijít již za 1,5 roku a dotkne se všech provozovatelů taxislužeb a jejich řidičů, kteří působí v Praze nebo do Prahy jezdí.

Nejde totiž jen o desítky tisíc taxíků, které denně brází pražské ulice na mobilních platformách. Stejný požadavek bude platit pro jakéhokoli řidiče taxíku, který sice v Praze nepůsobí, ale do Prahy pojede pro svého zákazníka, typicky na letiště. Jakmile jakýkoli taxík z Česka vjede na území Prahy, musí splňovat podmínky dané pražskou vyhláškou.

V praxi to bude znamenat, že pokud taxikář z Plzně, z Brna, nebo z Ostravy pojede do Prahy se zákazníkem, může jet jakýmkoli vozidlem. Pak se musí, lidově napsáno, „otočit“, případně sundat žlutou svítilnu (pokud ji používá) a jet zpět, resp. mimo Prahu. Nemá-li auto Euro6 nebo EV, nesmí (po schválení vyhlášky) v Praze taxislužbu poskytovat.

Ve zkratce

Jak to bude v Praze po schválení vyhlášky

  • Auto splňuje podmínky: můžete jet se zákazníkem do Prahy a můžete jet se zákazníkem z Prahy.
  • Auto nesplňuje podmínky: můžete jet se zákazníkem do Prahy, ale nesmíte jet zákazníkem z Prahy.

Pokud by taxikář s autem nesplňujícím vyhlášku typicky přijel pro svého zákazníka na Letiště Václava Havla (jde o území hlavního města), dopouští se přestupku. To bude kontrolovat pražská městská policie a při přistižení je sankce téměř jistotou. Důvodem bude, že na území hlavního města provozuje taxislužbu nevyhovujícím vozidlem.

S vyhláškou a bez EV a Euro6d

V odborných kruzích se však už diskutuje o lidové tvořivosti. Pokud to zavedou, sundám si svítilnu a na letišti svému klientovi jen vyzvednu zavazadla. To je pak režim nákladní dopravy a je legální. Objednám mu elektrického Bolta s Ahmedem za nejnižší cenu do Tuchoměřic, zákazníka k němu doprovodím a ty dvě stovky mu zaplatím. V Tuchoměřicích si přesedne ke mně a jedeme do Brna, vysvětluje na neveřejném diskuzním fóru pro taxikáře brněnský provozovatel taxislužby.

Autor aktuality k tomu dodává, že popsaný návod bude legální a přesně se drží litery chystané vyhlášky, ale podle jiných taxikářů existuje i efektivnější cesta. Mimopražský taxikář se prostě v Praze ‚přepne‘ do segmentu ‚neviditelný taxík‘. Nebude používat mobilní taxi platformy, schová svítilnu a pro svého zákazníka nebo zákazníky pojede v režimu soukromé jízdy ‚jsme kamarádi‘, která je nepostižitelná. Při případné kontrole městskou policií je potřeba jen správně mluvit. A moji zákazníci to budou vědět. Státní policie je v pohodě, ta problémy nedělá, dodává taxikář z Liberce, který své zákazníky pravidelně vozí z pražského letiště. 

Oba taxikáři přitom svorně popisují, že o daně jim nejde. Cestu řádně vyúčtují a zákazník obdrží doklad. Místo nástupu na stvrzence však nebude letiště Praha, nýbrž jakákoli první obec za ním.

Další taxikáři poukazují na to, že se tím vrací do historie, kdy byl v Praze povinný místopis a kdo jej neměl, nesměl své klienty z letiště vozit, i když jinak v Praze nepůsobil. Oni si své zákazníky z letiště stejně vždy odvezli, jen na stvrzence bylo jiné místo nástupu. V Praze totiž nejezdí a ani tam jezdit nechtějí.

Na novinku však reagují i pražští taxikáři: Pravidelně mám z letiště dálkové jízdy pro firemní zákazníky. EV sice mám, ale dálkovky stejmě jezdím ‚spalovákem‘. Jestli to zavedou, na letiště přijedu s EV, zákazníka si doma přehodím do spalováku a pojedeme třeba do Vídně. Naštěstí bydlím kousek od letiště, takže časová ztráta bude asi 20 minut, což je méně, než dvojí nabíjení u dálkové trasy, uvádí na diskuzním fóru pražský provozovatel taxislužby.

Jak to bude nakonec v praxi se uvidí podle skutečné, schválené vyhlášky. Pokud by neexistovala výjimka, např. pro dálkové trasy z Prahy, od roku 2030 byste jakýmkoli taxíkem z Prahy mohli jet legálně výhradně s elektromobilem a u delších tras byste museli počítat se zastávkami na nabíjení. (S vodíkovým nepojedete, protože asi nebude mít kde natankovat.) 

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

