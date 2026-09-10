Taxikářské společnosti z Letiště Václava Havla se podle ÚOHS domlouvaly na cenách. Pokuta pro jednu firmu se snížila

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna pravomocně potvrdil, že společnosti Taxi Praha s.r.o. (IČO: 25758608) a FIX, spol. s r.o. (IČO: 45803421) mezi sebou uzavřely zakázanou kartelovou dohodu při provozování a zprostředkování taxislužby na Letišti Václava Havla v Praze. Jedné ze společností však úřad snížil pokutu, protože využila institut narovnání.
Kartelová dohoda měla podle ÚOHS fungovat v letech 2019 až 2021. Obě firmy, které na pražském letišti působily jako provozovatelé taxislužby, naplňovaly všechny znaky kartelu:
- koordinovaly své obchodní aktivity,
- sjednotily nabídku služeb,
- domlouvaly ceny pro cestující i pro své řidiče
- a vyměňovaly si citlivé obchodní informace.
Spolupráce podle úřadu zasáhla také do marketingu a prezentace služeb. Firmy sjednotily podobu webových stránek, označení vozidel i mobilní aplikaci.
Cílem dohody mělo být odstranění vzájemné konkurence mezi dvěma poskytovateli, kteří měli podle původního záměru Letiště Praha soutěžit o zákazníky.
Vybráni byli hned dva vítězové, neboť zadavatel předpokládal, že takový krok přinese konkurenční prostředí a lepší ceny pro cestující. Vybraní dodavatelé však uskutečňovali pravý opak, neboť se vzájemnou koordinací pokoušeli soutěž mezi sebou zcela eliminovat, uvedl k případu předseda Mlsna.
Firmy Taxi Praha a FIX získaly možnost poskytovat taxislužby na letišti na základě výběrového řízení z roku 2016. Původně měly služby zajišťovat v období let 2017 až 2021, následně byla smlouva prodloužena až do roku 2023.
Předseda ÚOHS se přitom případem zabýval podruhé. První rozhodnutí úřadu zrušil na konci roku 2024 kvůli nepřezkoumatelnosti. Proti novému rozhodnutí vydanému v prosinci 2025 podaly obě společnosti rozklad, přičemž hlavní námitky se týkaly výše uložených pokut.
Společnost FIX upozorňovala, že v průběhu řízení přistoupila na takzvané narovnání, tedy postup, při němž soutěžitel uzná porušení pravidel výměnou za mírnější sankci. Tato skutečnost podle firmy nebyla v původně stanovené pokutě zohledněna. Předseda ÚOHS námitku uznal a pokutu upravil na 7,82 milionu Kč.
U společnosti Taxi Praha zůstala pokuta ve výši 950 000 Kč, protože podle ÚOHS přestala splňovat podmínky pro využití narovnání.
Veřejně dostupné účetní závěrky obou firem ukazují postupný propad tržeb.
Firma Taxi Praha ještě v roce 2021 měla majetek v hodnotě přes 30 milionů korun, ale do roku 2025 klesla hodnota jejího majetku na necelých 11 milionů korun. Největší změna je vidět u peněz, které má firma k dispozici v běžném provozu. Zatímco v roce 2022 měla firma v této oblasti přes 17 milionů korun, v roce 2025 už jen asi 2,5 milionu korun. Po období slabších výsledků se jí v roce 2024 podařilo vrátit do kladných čísel a vydělat zhruba 1,1 milionu korun.
U společnosti FIX naopak zcela chybí účetní závěrky za rok 2016 – 2023. Ještě v roce 2015 šlo o prosperující firmu s vysokou hotovostí, silným vlastním kapitálem a výrazným ziskem. Do roku 2024 se její velikost i finanční síla výrazně zmenšily, ale stále zůstávala účetně v kladných číslech. Rok 2025 však pro ni znamenal zásadní zlom – firma se dostala do vysoké ztráty, přišla o vlastní kapitál a začala být výrazně více závislá na cizích zdrojích.