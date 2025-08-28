Měšec.cz  »  Tahák pro rodiče: Přehled prázdnin a prodloužených víkendů ve školním roce 2025/2026

Tahák pro rodiče: Přehled prázdnin a prodloužených víkendů ve školním roce 2025/2026

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

23.6.21 / 1x / Hrad, prázdniny, rodina, výlety, dovolená Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Jak si s ohledem na školní prázdniny a prodloužené víkendy rozplánovat zbytek letošní dovolené? A na kdy připadnou prázdniny v příštím roce? Poradí náš přehled.

První volné dny nad rámec víkendů čekají žáky a studenty až na konci října. V pondělí 27. října jim startují podzimní prázdniny, které letos trvají do 29. října. Dobrá zpráva je, že v úterý 28. října je státní svátek, takže pokud o podzimních prázdninách plánujete dovolenou, máte jeden den k dobru. Zářijový státní svátek (28. 9.) letos připadá na neděli.

Mezi podzimními a vánočními prázdninami nás čeká 1 prodloužený víkend – 17. listopad jakožto Den boje za svobodu a demokracii totiž letos vychází na pondělí.

Před Vánocemi půjdou děti do školy naposledy 19. prosince a od pondělí 22. jim začnou vánoční prázdniny. Ty v letošním školním roce trvají celých 14 dní, tedy do pátku 2. ledna 2026. Štědrý den připadá na středu a První a Druhý svátek vánoční na čtvrtek a pátek.

O termínu čerpání staré dovolené už mohou rozhodovat sami zaměstnanci. Vysvětlíme, podle jakých pravidel Přečtěte si také:

O termínu čerpání staré dovolené už mohou rozhodovat sami zaměstnanci. Vysvětlíme, podle jakých pravidel

Vysvědčení dostanou žáci a studenti ve čtvrtek 29. ledna 2026 a pololetní prázdniny budou v pátek 30. ledna 2026.

Období jarních prázdnin pak navazuje na pololetní prázdniny – tedy začíná 2. února 2026 a končí 15. března 2026. Jarní prázdniny sice trvají 1 týden, na rozdíl od ostatních prázdnin je ale nemají všichni školáci ve stejném termínu. Dělí se do 6 turnusů, přičemž jednotlivé termíny se vždy stanovují podle okresu, ve kterém má daná základní či střední škola sídlo.

Termíny Okresy
2. 2. – 8. 2. 2026 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
9. 2. – 15. 2. 2026 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
16. 2. – 22. 2. 2026 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
23. 2. – 1. 3. 2026 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. 3. – 8. 3. 2026 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
9. 3. – 15. 3. 2026 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Zdroj: MŠMT ČR

Po jarních prázdninách následují Velikonoční prázdniny – letos vychází na 2. dubna 2026. S Velkým pátkem (3. dubna 2026), víkendem a Velikonočním pondělím (6. dubna 2026) tedy tradičně získáme 5 volných dní v kuse.

Z hlediska organizace školního roku pak následují už jen hlavní prázdniny, které odstartují v úterý 30. června 2026 a skončí v pondělí 31. srpna 2026.

Díky květnovým státním svátkům, které v roce 2026 připadnou na pátek, ale získáme navíc ještě 2 prodloužené víkendy.

Prázdniny ve školním roce 2025/2026

Podzimní prázdniny: pondělí 27. 10. – středa 29. 10. 2025

Vánoční prázdniny: pondělí 22. 12. 2025 – pátek 2. 1. 2026

Pololetní prázdniny: pátek 30. 1. 2026

Jarní prázdniny: 6 turnusů v období od 2. 2. 2026 – 15. 3. 2026, viz tabulka výše

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna 2026

Státní svátky během školního roku 2025/2026: Na který den v týdnu připadají?

28. 9. Den české státnosti: neděle

28. 10. Den vzniku samostatného Československa: úterý

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii: pondělí

25. 12. První svátek vánoční: čtvrtek

26. 12. Druhý svátek vánoční: pátek

1. 1. Nový rok: čtvrtek

Velký pátek a Velikonoční pondělí: 3. a 6. dubna

1. 5. Svátek práce: pátek

8. 5. Den vítězství: pátek

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 28. 8. 2025

Dále u nás najdete

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Konec poskytování součinností v exekucích? Připravuje se nový nástroj

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).