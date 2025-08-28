Měšec.cz  »  Tahák pro rodiče: Přehled prázdnin a prodloužených víkendů ve školním roce 2025/2026

Tahák pro rodiče: Přehled prázdnin a prodloužených víkendů ve školním roce 2025/2026

Monika Veselíková
Včera
23.6.21 / 1x / Hrad, prázdniny, rodina, výlety, dovolená Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Jak si s ohledem na školní prázdniny a prodloužené víkendy rozplánovat zbytek letošní dovolené? A na kdy připadnou prázdniny v příštím roce? Poradí náš přehled.

První volné dny nad rámec víkendů čekají žáky a studenty až na konci října. V pondělí 27. října jim startují podzimní prázdniny, které letos trvají do 29. října. Dobrá zpráva je, že v úterý 28. října je státní svátek, takže pokud o podzimních prázdninách plánujete dovolenou, máte jeden den k dobru. Zářijový státní svátek (28. 9.) letos připadá na neděli.

Mezi podzimními a vánočními prázdninami nás čeká 1 prodloužený víkend – 17. listopad jakožto Den boje za svobodu a demokracii totiž letos vychází na pondělí.

Před Vánocemi půjdou děti do školy naposledy 19. prosince a od pondělí 22. jim začnou vánoční prázdniny. Ty v letošním školním roce trvají celých 14 dní, tedy do pátku 2. ledna 2026. Štědrý den připadá na středu a První a Druhý svátek vánoční na čtvrtek a pátek.

Vysvědčení dostanou žáci a studenti ve čtvrtek 29. ledna 2026 a pololetní prázdniny budou v pátek 30. ledna 2026.

Období jarních prázdnin pak navazuje na pololetní prázdniny – tedy začíná 2. února 2026 a končí 15. března 2026. Jarní prázdniny sice trvají 1 týden, na rozdíl od ostatních prázdnin je ale nemají všichni školáci ve stejném termínu. Dělí se do 6 turnusů, přičemž jednotlivé termíny se vždy stanovují podle okresu, ve kterém má daná základní či střední škola sídlo.

Termíny Okresy
2. 2. – 8. 2. 2026 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
9. 2. – 15. 2. 2026 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
16. 2. – 22. 2. 2026 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
23. 2. – 1. 3. 2026 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. 3. – 8. 3. 2026 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
9. 3. – 15. 3. 2026 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Zdroj: MŠMT ČR

Po jarních prázdninách následují Velikonoční prázdniny – letos vychází na 2. dubna 2026. S Velkým pátkem (3. dubna 2026), víkendem a Velikonočním pondělím (6. dubna 2026) tedy tradičně získáme 5 volných dní v kuse.

Z hlediska organizace školního roku pak následují už jen hlavní prázdniny, které odstartují v úterý 30. června 2026 a skončí v pondělí 31. srpna 2026.

Díky květnovým státním svátkům, které v roce 2026 připadnou na pátek, ale získáme navíc ještě 2 prodloužené víkendy.

Prázdniny ve školním roce 2025/2026

Podzimní prázdniny: pondělí 27. 10. – středa 29. 10. 2025

Vánoční prázdniny: pondělí 22. 12. 2025 – pátek 2. 1. 2026

Pololetní prázdniny: pátek 30. 1. 2026

Jarní prázdniny: 6 turnusů v období od 2. 2. 2026 – 15. 3. 2026, viz tabulka výše

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna 2026

Státní svátky během školního roku 2025/2026: Na který den v týdnu připadají?

28. 9. Den české státnosti: neděle

28. 10. Den vzniku samostatného Československa: úterý

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii: pondělí

25. 12. První svátek vánoční: čtvrtek

26. 12. Druhý svátek vánoční: pátek

1. 1. Nový rok: čtvrtek

Velký pátek a Velikonoční pondělí: 3. a 6. dubna

1. 5. Svátek práce: pátek

8. 5. Den vítězství: pátek

Témata:

