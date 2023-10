Tady raději netankujte. Česká obchodní inspekce zveřejnila pumpy pokutované za nekvalitní paliva

Autor: Depositphotos

Za poslední dva měsíce přibylo šest čerpacích stanic, které nabízely nekvalitní palivo. Vyplývá to ze zprávy projektu Kverulant, který z informací České obchodní inspekce (ČOI) sestavuje mapu, na které je nyní 50 benzínek, které dostaly pokutu od ČOI, a ty nabyly právní moci.





Od provedení kontroly do nabytí právní moci to někdy trvá dlouho. Stává se, že provozovatel se proti rozhodnutí ČOI schválně odvolává jen proto, aby se na Kverulantův seznam dostal co nejpozději a pak poukazuje na to, že pokutu dostal už před dávnou dobou. Právě proto na seznamu najdete i pokuty, které byly uloženy za starší prohřešky, vysvětlil Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel projektu.





V této souvislosti zmínil čerpací stanici RoBiN Oil na adrese Kladno-Dubí, Libušina 172, kde došlo k odběru vzorků už 8. září 2021. Navzdory tomu, že vzorek prémiového paliva Diesel Premium stonásobně překročil limit pro množství nepropustné úsady (naměřeno 3360 g/m3, povoleno 33 g/m3) se čerpací stanice proti rozhodnutí o pokutě odvolala. Vyřízení odvolání se táhlo skoro dva roky a pravomocným se tedy stalo až červnu 2023. Teprve tehdy mohlo být uveřejněno.

Ze šestice nově pokutovaných čerpacích stanic, které přibyly na mapu Kvetulanta, se čtyři nachází v Praze a ve Středočeském kraji. Nejvyšší pokutu z nich dostala benzínka Omar Oil ve středočeském Brandýsku (200 tisíc korun) za prodej nekvalitní nafty a benzínu. Nejvyšší pokuta ze všech šesti nedávno pokutovaných stanic pak byla uložena pro ČS Votava na adrese Tisovec-Dřeveš v Pardubickém kraji.