Ta kráva mi zničila auto. Jako zvíře myslím. I takto nahlásili pojistnou událost

Autor: Profimedia.cz

Období před Vánocemi bývají bohaté na zprávy z pojišťoven, jakými perličkami je zahrnovali jejich klienti v průběhu roku. Tentokrát se námi o ně podělila ČSOB Pojišťovna.





Pachatel odhalen: Kráva

Když necháte auto zaparkované u louky, můžete se dočkat nemilého překvapení. Ani se nenadějete a odkudsi se k němu přiblíží skot, který právě nemá dobrou náladu, a nebo mu chybí pochopení pro parkování poblíž pastviny.





Klient: Ta kráva mi zničila auto!

Operátor: Rozumím, poprosím Vás o registrační značku viníka.

Klient: Ne, my si nerozumíme. Kráva jako zvíře mi zničila auto. Bydlím u louky, kde se pasou. Odjeli jsme na dovolenou a když jsme se vrátili, auto bylo úplně zničené. Kráva si lehla na kapotu a rohem zničila levé přední dveře.

Operátor: A jak víte, že to byla zrovna kráva?

Klient: Všude kolem auta jsou obří kravince.

Čelní střet se zvěří

Co myslíte, od jaké velikosti a váhy se zvíře počítá jako zvíře? Definoval to někdo? Aha? Škoda, že chyběla fotodokumentace, ze které by se dalo prokázat, jakou měla moucha výstroj a výzbroj, aby zvládla rozbít čelní sklo.

Operátorka: Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?

Klient: Co když moucha rozbije čelní sklo? Je to střet se zvěří nebo na to musí být připojištění skel?

Plánovaná rvačka, nebo náhodná rvačka?

Možná by stálo za to, aby pojišťovny rozšířily rozsah krytí pojištění odpovědnosti v občanském životě.

Klient: A vztahuje se pojištění odpovědnosti i na rvačku?

Operátor: Pojištění se vztahuje na náhodné jevy.

Klient: Na to se právě ptám! Co když se náhodou poperu?

Zachraňte mi manželství a pošlete opraváře

Každý má své vlastní vnímání času. Jak říká starý vtip: Já tu poličku přivrtám, nemusíš mi to každý rok připomínat!

Operátor: Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?

Klient: Manželka si aktuálně balí kufry, protože jsem měsíc neopravil myčku. Nevím, jak ji opravit. Nemohl by přijet někdo z asistenční služby a kouknout na to, aby mi zachránil manželství?

Vzácný sádrový čáp

Klientka: Odcizili mi vzácného čápa.

Operátorka: To je mi moc líto. Byla voliéra zabezpečená?