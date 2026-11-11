T-Mobile vstupuje do hry o EET 2.0. Mobilní aplikaci nabídne do konce ledna bez poplatku

T-Mobile začal od 11. 11. 2026 nabízí podnikatelům aplikaci T Pokladna, která podporuje i EET 2.0. Přes telefon nebo tablet v ní můžete zaznamenávat prodeje a vystavovat účtenky. Aplikace funguje na Androidu i iOS a můžete ji používat také bez tarifu či jiných služeb od T-Mobile.
Základní verze je do 31. 1. 2027 bez poplatku, poté bude stát 242 Kč měsíčně. K ní si můžete zakupovat další volitelné moduly s dalším měsíčním poplatkem: sklad (179 Kč), číšník (248,99 Kč) a kuchyň (199 Kč)
Firemní zákazníci s věrnostním programem Magenta1 Business mohou na úhradu využít peníze ze svého finančního fondu na služby.
Přijímání plateb kartou je potřeba zprovoznit zvlášť. Telefon či tablet musí podporovat NFC pro bezkontaktní platby. Samotnou platební funkci pro příjem karet T-Mobile podporuje prostřednicvím firmy Global Payments.
To znamená že OSVČ musí mít smlouvu se společností Global Payments, nainstalovat její aplikaci GENIUS MOBILE PAY a propojit ji s aplikací T pokladna. Za to se platí jednorázový aktivační poplatek 299 Kč a následně 1,89 % za transakci bez ohledu na typ karty.
Pozor na to, že jedna licence = jedno zařízení. Pokud budete chít pokladnu používat např. na dvou mobilech, budete platit dva poplatky, protože jde o dvě zařízení.
Pokud bude potřeba vaši aplikaci aktualizovat v rámci bezpečnostní aktualizace a nelze jiprovést automaticky, musíte umožnit součinnost. Pokud se to nestane, může po vás T-Mobile požadovat smluvní pokutu 5000 Kč za každý započatý den prodlení. Operátor vás ale nejprve vyzve ke spolupráci, upozorní vás na možné následky a stanoví vám přiměřenou lhůtu. (Podrobné podmínky.)
Účtenku můžete poslat předat přes QR kód, který si načte do telefonu. Pokud se u pokladny střídá více zaměstnanců, lze každému nastavit vlastní oprávnění. Například brigádníkovi můžete zakázat rušení prodejů. Počet uživatelských přístupů podle operátora není omezený.
Pro nejmenší podnikatele ale finanční správa na 1. 12. 2026 plánuje spuštění bezplatné webové aplikace MOJE eet pro evidenci tržeb.
Global Payments přitom sama nabízí konkurenční pokladnu Genius App, o jejímž systému jsme psali v souvislosti s návratem EET. Její aplikace zahrnuje správu položek, skladu i přehledy prodeje. Karty přijímá přes stejnou platební aplikaci, se kterou se propojuje T Pokladna. Ceny se však mezi nabídkami liší.
|Služba/Dodavatel
|Měsíční cena pokladny
|Aktivace karetních plateb jednorázově
|Poplatek za karetní transakci
|T Pokladna/T-Mobile Czech Republic
|0 Kč o 31. 1. 2027, poté 242 Kč
|299 Kč
|1,89 %
|Genius App, aktuální akční nabídka/Global Payments
|59,29 Kč prvních 6 měsíců, poté 301,29 Kč
|0 Kč
|1,30 % v akci
Pokladní řešení nabízí také O2 se systémem Storyous, včetně samostatného zařízení kombinujícího pokladnu, terminál a tiskárnu. Vodafone svou dřívější mobilní ePokladnu ukončil k 31. srpnu 2024 kvůli malému využívání.