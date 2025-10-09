Měšec.cz  »  Švédský fintech Klarna nově spolupracuje s PayU. Platbu si odložíte na Allegru a stovce dalších e-shopů

Na e-shopech s platební bránou od PayU lze nově využít odložené platby nebo rozložení plateb do 3 bezúročných splátek od společnosti Klarna.

Jednou z prvních platforem, kde budou služby Klarna dostupné, je online tržiště Allegro. Dosud zde mohli platby odkládat pouze klienti konkurenční společnosti Twisto. Zákazníkům online tržiště bude dostupné odložení platby o 30 dní i možnost rozložit ji do 3 bezúročných splátek.

Podrobnosti o fungování odložených plateb, včetně informací o tom, jakým způsobem fintech prověří vaši úvěruschopnost, najdete v článku: Odložené platby pro začátečníky. Přehled i rady, jak se vyznat v nabídce

K Allegru se mají brzy připojit i další čeští obchodníci, kteří využívají platební bránu PayU. Spolupráci si oba fintechy vyzkoušely v Polsku. Po silném úspěchu, který jsme zaznamenali v Polsku, věříme, že toto řešení pomůže i českým obchodníkům zvýšit tržby, zatímco zákazníkům nabídne více možností a pohodlí – a to vše bez složité implementace nebo papírování, věří Martin Prunner, Country Manager PayU GPO pro Česko a Slovensko.

Podle nejnovějších dat má evropský trh odložených plateb růst tempem 12,4 % ročně a v roce 2025 dosáhnout objemu 4,46 bilionu Kč (191,3 mld. USD). Do roku 2030 se očekává nárůst až na 6,85 bilionu Kč (294 mld. USD).

Zákazníci, kteří se rozhodnou odloženou platbu využít, by neměli zapomínat, že jde o formu spotřebitelského úvěru. Tedy pokud platbu do určitého data neuhradíte, společnost si naúčtuje poplatek. V případě Klarny:

  • 80 Kč za splátku do 2500 Kč
  • 130 Kč za splátku v rozmezí 2500 Kč až 5000 Kč
  • 200 Kč za splátku vyšší jak 5000 Kč
