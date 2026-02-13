Měšec.cz  »  Svatý Valentýn, strážce podvodníků: V únoru se kyberšmejdi snaží ukrást srdce a pak hned peníze

Svatý Valentýn, strážce podvodníků: V únoru se kyberšmejdi snaží ukrást srdce a pak hned peníze

Gabriela Hájková
Dnes
V únoru podle průzkumu roste počet pokusů o romantické podvody

Svátek svatého Valentýna spojený s frontami na povinné kytice dělá v únoru kromě květinářek radost i kyberpodvodníkům. Seznamky se v tomto měsíci více zaplňují a kyberpodvodníci se snaží efektivně využít vnucený sentiment. 

Zvýšenou aktivitu kyberšmejdů, kteří chtějí naplno vytěžit únor prostřednictvím romantickým podvodů, potvrzují například data Komerční banky. Právě v tomto měsíci obvykle eviduje 25% nárůst pokusů o romantické podvody oproti běžnému období. 

V rámci tzv. romantického podvodu (romance scam) útočníci zakládají falešné profily, budují s potenciálními oběťmi důvěru a vytváří dojem vztahu, aby nakonec přišli se žádostí o peníze, dárky nebo příběhem, který má skončit získáním citlivých údajů. 

U romance scamů nejde o jeden nešťastný klik. Podvodník si s obětí často píše dlouho, postupně ji vtahuje do soukromé komunikace a vytváří pocit výjimečného vztahu. Když získá důvěru, přichází obvykle s prosbou o peníze, dárky nebo se snaží získat údaje k účtu či kartě, popisuje Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky a odkazuje na data Visa Consulting & Analytics, podle kterých dochází v únoru k největšímu nárůstu aktivity kyberšmejdů i plateb v celém roce, a to v celém regionu střední a východní Evropy. 

V únoru podle Haubové banka obvykle eviduje stovky nahlášených případů nebo aspoň pokusů o romantický podvod. V meziročním srovnání jde za rok 2025 o změnu o 350 %, přičemž průměrná škoda dosahuje 22 000 Kč (v nejvážnějších případech je to ale výrazně víc, nejvyšší škoda byla 722 000 Kč). Nejde o to, že by oběť byla naivní. Jde o profesionální manipulaci. A nejlepší obrana je dát emocím brzdu ve chvíli, kdy se začne mluvit o penězích, radí Haubová.

Abychom ale nevinili ze všechno sv. Valentýna, romantické podvody probíhají průběžně a dalším populárním obdobím se zvýšenou aktivitou je léto. 

Typický scénář romantického podvodu

A jak probíhají typické scénáře těchto podvodů? Podvodník často vystupuje jako někdo „důvěryhodný“. Může se vydávat např. za vojáka na misi, lékaře v zahraničí, úspěšného podnikatele, vdovce, někoho, kdo prochází rozvodem. Po krátké době se útočník snaží přesunout komunikaci mimo seznamku do soukromého chatu a snaží se vzbudit dojem výjimečnosti a intenzivního vztahu. Žádostem o videohovor nebo osobní setkání se opakovaně vyhýbá výmluvami.

V další fázi pak přichází nějaká náhlá „krize“ a s ní prosba o pomoc. Může jít o peníze na cestu, údajné poplatky, zdravotní výdaje, zablokované prostředky, ale i žádost o dárky nebo o citlivé údaje k účtu a kartě. V poslední době ty nezávažnější případy jsou, když se oběť opravdu zamiluje a začne investovat do akcií nebo kryptoměn, jelikož podlehla tlaku pachatele v podobě luxusního života a velkých výdělků. Pokud oběť váhá, nastupuje tlak, manipulace a někdy i vydírání, zejména pokud v průběhu komunikace sdílela intimní materiály, popsala Haubová.

Nejčastější varovné signály u romantického podvodu

Banka dle předchozích zkušeností doporučuje zpozornět, když:

  • protějšek velmi rychle tlačí na intimitu a závazky (vyznání lásky po pár dnech, plánování společné budoucnosti),
  • odmítá videohovor nebo osobní setkání a vždy má „poslední překážku“,
  • příběh má nesrovnalosti (mění se detaily, časové osy, zaměstnání, místo pobytu),
  • žádá o peníze nebo „překlenovací“ pomoc, i když tvrdí, že má vysoké příjmy,
  • snaží se přemluvit ke společnému investování,
  • chce platby v kryptu, přes převody na cizí účty, přes dárkové karty nebo „na poslední chvíli“,
  • tlačí na diskrétnost („nikomu to neříkej, ostatní nám nepřejí“) a postupně oběť izoluje.

Co dělat, když se to děje vám nebo někomu blízkému

Komerční banka doporučuje jednoduché pravidlo: peníze neposílat člověku, kterého osobně neznáte, a už vůbec ne pod časovým tlakem. Pokud má člověk pochybnosti, ať se poradí s někým blízkým nebo klidně i s bankou. Včasný telefonát může zachránit desítky tisíc. A čím dřív se situace začne řešit, tím větší je šance škodu omezit, zdůrazňuje Haubová s tím, že pokud už k platbě došlo, je důležité jednat okamžitě a kontaktovat banku, nahlásit událost Policii ČR a uchovat komunikaci (screenshoty, čísla účtů, profily, e-maily). 

Zdroj: Komerční banka

