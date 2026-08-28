Měšec.cz

SV pojišťovna mění vedení. Novým generálním ředitelem bude Martin Hargaš

Monika Veselíková
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Personálie, personální změna, výpověď, nová pozice Autor: Shutterstock.com
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SV pojišťovna bude mít od září nového generálního ředitele. Do jejího čela nastoupí Martin Hargaš, který má více než 25 let zkušeností z pojišťovnictví a finančních služeb a působil na vedoucích pozicích v několika evropských zemích.

Hargaš bude ve vedení společnosti spolupracovat s Jiřím Maděrou a Markem Bártkem. Ve funkci vystřídá Janu Jenšovou, která pojišťovnu opustila ke konci letošního června po 26 letech působení.

Hargaš má více než 25 let zkušeností z pojišťovnictví a finančních služeb. Během své kariéry působil na Slovensku, v Česku, Portugalsku, Francii, Řecku a Nizozemsku. Zastával vrcholové manažerské pozice zaměřené mimo jiné na řízení firem, finance, informační technologie, digitalizaci a řízení rizik.

Naposledy pracoval jako finanční ředitel a člen výkonného vedení pojišťovny a penzijní společnosti NN v Česku. Podílel se zde na řízení společnosti, která poskytovala služby přibližně 700 tisícům klientů a zaměstnávala více než 700 lidí.

Nakrátko ostříhaný muž v obleku.

CEO SV pojišťovny Martin Hargaš.

Autor: SV pojišťovna a.s.

Martin Hargaš je zkušený manažer s výrazným mezinárodním přesahem. Spojuje vysokou odbornost, strategické uvažování a partnerský přístup k vedení lidí. Jsme přesvědčeni, že jeho zkušenosti budou důležitým přínosem pro další rozvoj SV pojišťovny, říká Stefanie Schlick, předsedkyně představenstva skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen.

SV pojišťovna působí na českém trhu od roku 1994. V roce 2012 přijala název ERGO pojišťovna a od roku 2022 vystupuje pod současným názvem SV pojišťovna.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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