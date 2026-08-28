SV pojišťovna mění vedení. Novým generálním ředitelem bude Martin Hargaš

SV pojišťovna bude mít od září nového generálního ředitele. Do jejího čela nastoupí Martin Hargaš, který má více než 25 let zkušeností z pojišťovnictví a finančních služeb a působil na vedoucích pozicích v několika evropských zemích.
Hargaš bude ve vedení společnosti spolupracovat s Jiřím Maděrou a Markem Bártkem. Ve funkci vystřídá Janu Jenšovou, která pojišťovnu opustila ke konci letošního června po 26 letech působení.
Hargaš má více než 25 let zkušeností z pojišťovnictví a finančních služeb. Během své kariéry působil na Slovensku, v Česku, Portugalsku, Francii, Řecku a Nizozemsku. Zastával vrcholové manažerské pozice zaměřené mimo jiné na řízení firem, finance, informační technologie, digitalizaci a řízení rizik.
Naposledy pracoval jako finanční ředitel a člen výkonného vedení pojišťovny a penzijní společnosti NN v Česku. Podílel se zde na řízení společnosti, která poskytovala služby přibližně 700 tisícům klientů a zaměstnávala více než 700 lidí.
Martin Hargaš je zkušený manažer s výrazným mezinárodním přesahem. Spojuje vysokou odbornost, strategické uvažování a partnerský přístup k vedení lidí. Jsme přesvědčeni, že jeho zkušenosti budou důležitým přínosem pro další rozvoj SV pojišťovny, říká Stefanie Schlick, předsedkyně představenstva skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen.
SV pojišťovna působí na českém trhu od roku 1994. V roce 2012 přijala název ERGO pojišťovna a od roku 2022 vystupuje pod současným názvem SV pojišťovna.