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Superdávka se od října počítá jinak. Spočítejte si, kolik peněz teď dostanete

Dalibor Z. Chvátal
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Kalkulačka superdávky Autor: ChatGPT
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Od října se změnila pravidla pro výpočet superdávky. Kolik peněz můžete získat? Spočítejte si to v naší kalkulačce, kterou jsme aktualizovali pro pravidla platná od 1. 10. 2026.

Stačí zadat příjmy domácnosti, počet dospělých a dětí, místo bydliště a náklady na nájemné a energie. Kalkulačka vám orientačně vypočítá výši podpory podle nových pravidel.

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Normativní nájemné se od 1. 10. 2026 určuje podle okresu, ve kterém domácnost bydlí.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky dle zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Nová pravidla, resp. změny mají pomoci především samoživitelům, seniorům a lidem s vysokými náklady na bydlení. Do výpočtu se promítá také zvýšení životního minima.

Nově se rozšířil okruh zranitelných osob. Mezi ně nyní patří také samoživitelé pečující o dítě do 15 let. Původně to bylo jen do 7 let.

Změnil se také způsob výpočtu uznatelných nákladů na bydlení. Zatímco dříve se normativní nájemné odvíjelo od tří kategorií obcí, nově se stanovuje podle jednotlivých okresů. Podpora tak má lépe odpovídat skutečným nákladům na bydlení v různých částech republiky.

Superdávka v sobě spojuje 4 dřívější sociální dávky: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Při posuzování nároku ale záleží nejen na příjmech a výdajích domácnosti, nýbrž také na splnění dalších podmínek včetně majetkového testu. I proto je náš výpočet pouze orientační. O skutečném nároku a konečné výši dávky rozhoduje Úřad práce.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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