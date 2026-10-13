Superdávka se od října počítá jinak. Spočítejte si, kolik peněz teď dostanete

Od října se změnila pravidla pro výpočet superdávky. Kolik peněz můžete získat? Spočítejte si to v naší kalkulačce, kterou jsme aktualizovali pro pravidla platná od 1. 10. 2026.
Stačí zadat příjmy domácnosti, počet dospělých a dětí, místo bydliště a náklady na nájemné a energie. Kalkulačka vám orientačně vypočítá výši podpory podle nových pravidel.
Nová pravidla, resp. změny mají pomoci především samoživitelům, seniorům a lidem s vysokými náklady na bydlení. Do výpočtu se promítá také zvýšení životního minima.
Nově se rozšířil okruh zranitelných osob. Mezi ně nyní patří také samoživitelé pečující o dítě do 15 let. Původně to bylo jen do 7 let.
Změnil se také způsob výpočtu uznatelných nákladů na bydlení. Zatímco dříve se normativní nájemné odvíjelo od tří kategorií obcí, nově se stanovuje podle jednotlivých okresů. Podpora tak má lépe odpovídat skutečným nákladům na bydlení v různých částech republiky.
Superdávka v sobě spojuje 4 dřívější sociální dávky: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Při posuzování nároku ale záleží nejen na příjmech a výdajích domácnosti, nýbrž také na splnění dalších podmínek včetně majetkového testu. I proto je náš výpočet pouze orientační. O skutečném nároku a konečné výši dávky rozhoduje Úřad práce.