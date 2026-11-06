Superdávka měla lidem pomoci, místo toho je může připravit o bydlení. Neziskovky varují před chybami

Organizace, které se zabývají pomocí potřebným upozornily, že říjnová změny superdávky, její problémy nevyřešily. Zmiňují například problémy s energetickým paušálem nebo nevhodnou úpravu normativů, které se používají při výpočtu superdávky. Podle těchto organizací jsou v některých okresech nastaveny normativy kriticky nízko, že nereflektují reálné náklady na bydlení.
Domácnosti v současnosti začínají dostávat po říjnovém dokládání výsledky rozhodnutí o výměru dávky a podle pomáhajících organizací se řadě domácností situace zhoršila.
Přepočet na základě nových normativů i nové výše životního minima navíc zpožďuje výplatu dávek. Některé domácnosti na výplatu superdávky po přechodu z původních sociálních dávek čekají i několik měsíců, což pro ohrožené domácnosti znamená riziko ztráty bydlení.
Problémy s komplikovaným přepočtem a vytíženost úředníků naznačují i stížností žadatelů o dávku na sociálních sítích nebo fakt, že úřady práce budou mít v listopadu během čtvrtků mimořádně zavřeno.
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Kdybychom neměli vlastní garanční fond, ze kterého za lidi v krizi překlenovací období nájem hradíme a nastavujeme klientům splátkový kalendář, velká část našich klientů už by skončila na ulici. Neziskový sektor ale nemůže dlouhodobě suplovat nefunkční státní administrativu, upozornila na potíže v praxi Lenka Duchačová z organizace Romodrom. Kromě ní na nedostatky spojené s říjnovými změnami poukázala na společné tiskové konferenci také Platforma pro sociální bydlení společně s centrem SPOT a sociálními službami RUBIKON Centrum a Naděje.
Za zásadní metodickou chybu tyto organizace označují způsob, jakým stát počítá uznatelné náklady na bydlení. Ten tak činí prostřednictvím již zmíněných normativních nákladů, které stanovují, jak vysoké náklady na bydlení stát domácnosti při výpočtu dávky uzná.
Místo reálných tržních cen stát vychází z nájmů, které dosud platí stávající žadatelé o dávky. Tento výpočet zcela míjí realitu komerčního trhu, protože je zkreslen obecními a nekomerčními nájmy, což nejhůře dopadá na malé domácnosti, obzvlášť pak jednotlivce, varuje jejich společné prohlášení s poukazem na to, že pokud jsou normativy nastavené pod úroveň skutečných nájmů, domácnost musí rozdíl zaplatit ze zbytku svých příjmů.
Podle Platformy pro sociální bydlení je vidět nevhodné nastavení normativů v krajských městech s velkým obecním bytovým fondem, jako je Brno:
Vstupuje-li nízkopříjmová rodina nebo jednotlivec do nového komerčního nájmu, státní normativ jim nepokryje ani základní náklady. Domácnosti se tak i přes nárok na podporu propadají do hluboké chudoby.
Problémy ale pomáhající organizace vidí kromě normativů také u nově zavedeného plošného energetického paušálu:
Systém vůbec nezohledňuje, že ČR nemá rovnoměrně rozloženou energetickou zátěž domácností, způsoby vytápění, ani klimatické podmínky. Energetická chudoba přitom v Česku trápí na 600 tis. domácností a zdaleka se netýká jen nájemního bydlení.
Podle Mikoláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení patří mezi ohrožené řada nízkopříjmových vlastníků, např. seniorů žijících ve starých, nezateplených domech v chladnějších regionech a plošně stanovený paušál nereflektuje rozdílné vytápěcí podmínky. Navíc je podle něj stále nižší, než byl původní ministerský návrh.
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Lucie Trlifajová z Centra SPOT zase v souvislosti se superdávkou poukázala na specifickou situaci lidí v exekucích a insolvencích:
Při posuzování příjmů dávky vůbec nesledují exekuční a insolvenční srážky, které jsou přitom u lidí, kteří potřebují dávkovou podporu, velmi běžné. Výsledkem je, že podpora u legálně pracujících lidí pak nedosahuje ani na životní minimum, pro lidi v dluzích je aktivně nevýhodné pracovat a dluhy splácet.
Nová pravidla podle neziskovek navíc přímo ohrožují fungování zabydlovacích programů (např. Housing First či projekty navazující na Zákon o podpoře bydlení). Problém je například v tom, že lidé opouštějící dlouhodobou bytovou nouzi nebo instituce obvykle nejsou od prvního dne klasifikováni jako „zranitelní“ a superdávka vyžaduje okamžitý pracovní výkon nebo zdlouhavé vyřizování invalidity.
Systém vyžaduje od lidí plnou soběstačnost v momentě, kdy si ti lidé teprve zařizují základní životní potřeby a zdravotní posudky. Bez dočasné ochranné lhůty celý proces zabydlování selhává a klienti spadnou zpět na dno. Dostat je z bytové nouze zpátky do bydlení je pak pro stát násobně dražší, vysvětlila Gabriela Hendlová z organizace RUBIKON Centrum.
Úřady práce navíc začaly posuzovat jednotlivce, kteří spolu kvůli kapacitním důvodům pouze sdílejí pokoj v azylovém domě, jako jednu společně hospodařící domácnost, což významně snižuje výši přiznané dávky, přestože jde o lidi, kteří se právě dostali z ulice.
Posuzovat vzájemně cizí lidi na jednom pokoji azylového domu jako společnou domácnost je absurdní. Vede to k extrémně nízkým dávkám, ze kterých klienti nemohou uhradit poplatek za pobyt a musí ho doplácet ze skromného životního minima. Pak jim nezbyde třeba na jídlo nebo na potřebné léky. Pro už tak podfinancované sociální služby to znamená devastující rozpočtové propady, zdůraznil Opletal.
Trlifajová závěrem dodává, že pokud vláda nepřistoupí k rychlé korekci normativů, nezavede ochranné lhůty pro čerstvě zabydlené osoby v sociálních službách, neopraví posuzování sdíleného bydlení a nezaměří se na spravedlivější posuzování lidí v insolvenci, reforma způsobí přesný opak deklarovaných cílů, tedy prohloubení chudoby a velký nárůst bezdomovectví.