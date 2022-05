Studenti a děti od Raiffeisenbank mohou k účtu získat bonus 555 Kč

Raiffeisenbank novým klientům z řad dětí a studentů do 26 let vyplatí za založení Aktivního účtu bonus 555 Kč. Podmínkou je, aby do 30. června 2022 provedli aspoň jednu platbu kartou.

Banka nabízí dětem a studentům tento účet s bezplatným vedením.





Akce trvá od května do 15. června 2022. Podrobnosti najdete na webu Raiffeisenbank.