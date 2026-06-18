Studenti mohou získat 50 000 Kč za nápad, jak přiblížit investice generaci Z

Raiffeisenbank spouští studentský hackathon Next Gen Lab. Vítězný tým získá 50 000 Kč a možnost podílet se na reálné marketingové kampani zaměřené na investice.
Raiffeisenbank hledá vysokoškolské studenty, kteří dokážou navrhnout, jak srozumitelně a atraktivně komunikovat investování směrem ke generaci Z. V rámci prvního ročníku studentského hackathonu Next Gen Lab budou tříčlenné týmy pracovat na reálném marketingovém zadání banky.
Dvoudenní akce se uskuteční 18. a 19. září 2026 v Praze. Účastníky čeká briefing, konzultace s odborníky z marketingu, komunikace a investičního prostředí i závěrečná prezentace před porotou. Vítězný tým získá odměnu 50 000 Kč a možnost zapojit se s Raiffeisenbank do uvedení kampaně do praxe.
Investice jsou pro mladé lidi skvělý způsob, jak zhodnotit peníze a získat více svobody a nezávislosti. Jsem rád, že tímto způsobem můžeme najít někoho, kdo nám pomůže toto sdělení mladým předat a nastartuje jejich cestu k investování, říká Marek Podrabský, Investment Tribe Lead v Raiffeisenbank.
Přihlásit se mohou výhradně tříčlenné týmy složené ze studentů vysokých škol. Členové týmu přitom nemusí studovat na stejné škole. Přihlášky jsou otevřené do 31. července 2026. Do 15. srpna banka vybere 15 týmů, které postoupí do finále v Radlické kulturní sportovně. Více informací a přihlášky najdete na rb.nextgenlab.cz.