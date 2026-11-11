Měšec.cz

Student Agency nabízí akční letenky do 38 destinací. Akce potrvá do konce listopadu

Dalibor Z. Chvátal
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Letání, letadlo, letště, Ajet, Turecko, Ankara, Vídeň Autor: Dalibor Z. Chvátal, podle licence: CC-BY
Ilustrační fotografie. Letiště ve Vídni, let do turecké Ankary. (16. 06. 2026)
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Firma Student Agency k 30. výročí svého vzniku spustila akci na letenky do 38 destinací s odletem z Prahy a Vídně. Rezervovat je můžete na webu společnosti do 30. 11. 2026, a to pro vybrané termíny cestování v letech 2026 a 2027. 

Do konce listopadu můžete využít tyto nabídky:

Dopravce Nabídka Na co se vztahuje
TAP Air Portugal 5% sleva Vybrané destinace v USA, Kanadě a Brazílii
STARLUX Airlines 3% sleva Vybrané letenky z Prahy do Asie, vystavené STARLUX a platné na lety tohoto dopravce
Turkish Airlines 0 Kč transakční poplatek Bez omezení cílové destinace a místa odletu

Slevy u TAP a STARLUX platí pro všechny rezervační třídy a bez omezení data odletu. Jen pozor na to, že u některých letenek může být v ceně pouze malé příruční zavazadlo. 

Na začátku roku 2027 Student Agency chystá otevřít novou pobočku v pražském Karlíně a připravuje také modernizaci webu.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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