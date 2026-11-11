Student Agency nabízí akční letenky do 38 destinací. Akce potrvá do konce listopadu

Firma Student Agency k 30. výročí svého vzniku spustila akci na letenky do 38 destinací s odletem z Prahy a Vídně. Rezervovat je můžete na webu společnosti do 30. 11. 2026, a to pro vybrané termíny cestování v letech 2026 a 2027.
Do konce listopadu můžete využít tyto nabídky:
|Dopravce
|Nabídka
|Na co se vztahuje
|TAP Air Portugal
|5% sleva
|Vybrané destinace v USA, Kanadě a Brazílii
|STARLUX Airlines
|3% sleva
|Vybrané letenky z Prahy do Asie, vystavené STARLUX a platné na lety tohoto dopravce
|Turkish Airlines
|0 Kč transakční poplatek
|Bez omezení cílové destinace a místa odletu
Slevy u TAP a STARLUX platí pro všechny rezervační třídy a bez omezení data odletu. Jen pozor na to, že u některých letenek může být v ceně pouze malé příruční zavazadlo.
Na začátku roku 2027 Student Agency chystá otevřít novou pobočku v pražském Karlíně a připravuje také modernizaci webu.