Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální ceny pohonných hmot, které budou platit v pátek 27. 11. 2026. Litr benzinu Natural 95 bude možné prodávat nejvýše za 38,42 Kč/l a nafta za 42,72 K/l.
Oproti čtvrtečním limitům klesne maximální cena benzinu o 38 haléř/l, u nafty o 35 haléřů/l. Při natankování 50 l za maximální povolenou cenu tak za benzin zaplatíte o 19 Kč méně, za naftu o 17,50 Kč méně než ve čtvrtek.
Nové stropy budou platit po celý pátek na celém území ČR. Čerpací stanice mohou paliva prodávat i levněji. Regulace se vztahuje na běžná paliva, maximální marže činí 2,50 Kč za litr. Dodržování cenových stropů kontroluje Specializovaný finanční úřad.
Vláda prodloužila regulaci do 31. 12. 2026. Do stejného data zůstává snížena také spotřební daň z nafty o 1,939 Kč/. Včetně DPH představuje daňová úleva přibližně 2,35 Kč/l..
V sousedním Polsku budou páteční cenové stropy nižší u benzinu i nafty. Podle polského ministerstva energetiky bude limit benzinu 95 činit 5,81 PLN/l, u nafty 7,12 PLN/l. Polsko reguluje i benzin 98, jehož maximální cena bude 6,47 PLN za litr. Portal Gov.pl
|Palivo
|Česko
|Polsko
|Polsko v přepočtu
|Rozdíl za litr
|Benzin 95
|38,42 Kč/l
|5,81 PLN/l
|31,69 Kč/l
|6,73 Kč (17,5 %)
|Nafta
|42,72 Kč/l
|7,12 PLN/l
|38,83 Kč/l
|3,89 Kč (9,1 %)
Při porovnání maximálních cen vychází 50litrová nádrž v Polsku přibližně o 337 Kč levněji u benzinu a o 195 Kč levněji u nafty. Skutečný rozdíl závisí na cenách konkrétních čerpacích stanic a použitém směnném kurzu.
Polská regulace cen PHM platí do 31. prosince 2026. Vedle cenových stropů zahrnuje také snížení DPH na paliva z 23 na 8 % a sníženou spotřební daň.
Přepočet vychází z referenčních kurzů ECB ze dne 26. 11. 2026.