Stravenkové firmy schytaly vysoké pokuty za kartelovou dohodu

Vydavatelé stravenek dostaly od Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) vysoké pokuty za kartelovou dohodu. Vyplývá to ze zprávy ÚOHS, podle které byla udělena sankce v celkové výši 279 152 000 Kč společnostem Pluxee, Edenred a Up.
Rozhodnutí úřadu o kartelové dohodě už je přitom ze září 2022. Pokuty byly úřadem uděleny za období od 1. 5. 2004 do 25. 6. 2018, kdy stravenkové firmy vzájemně koordinovaly své obchodní podmínky vůči obchodním řetězcům při určení nejvyššího možného počtu přijatých stravenek v rámci platby za jeden nákup v ČR.
V důsledku tohoto jednání došlo k narušení hospodářské soutěže na trhu vydávání, prodeje a odkupu papírových stravenek a služeb, a tedy k porušení českých i unijních pravidel hospodářské soutěže. Skutečnost, že došlo ke spáchání přestupku, následně potvrdil předseda ÚOHS v říjnu 2023, nicméně uložené pokuty podle něj vyžadovaly preciznější odůvodnění. Úřad poté v srpnu 2025 uložil novým rozhodnutím pokuty v původní výši, vysvětluje zpráva ÚOHS s tím, že předseda Úřadu Petr Mlsna ho nyní definitivně potvrdil, když zamítl podané rozklady proti pokutám. Stravenkové firmy se v nich odvolávaly proti pokutám např. s tím, že jsou příliš vysoké, protože je úřad počítá s z nesprávné výše tržeb a že nebyla správně aplikována metodika výpočtu pokut.
Ty pro jednotlivé firmy dosáhly výše:
- 132 271 000 Kč pro Pluxee,
- 101 940 000 Kč pro Edenred,
- a 44 941 000 Kč pro Up.
Za protisoutěžní jednání, zvláště takto dlouhodobé, musí přijít adekvátní trest. Postup Úřadu při ukládání pokut pokládám za zcela legitimní a správný, neboť vycházel ze zákona i metodiky pro výpočet pokut z roku 2018. Výsledné pokuty nejsou nepřiměřené, a v současné době ani likvidační, okomentoval výsledek řízení předseda ÚOHS.