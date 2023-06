Stavební spořitelny se změní. Budete si na nich moct vyřídit vše kolem energetických úspor

Autor: Depositphotos

Od začátku roku 2024 začnou stavební spořitelny fungovat jinak, než jak je doposud znáte. Pobočky všech stavebních spořitelen se stanou centry, ze kterých si vyřídíte kompletní podporu v oblasti financování energetických úspor domácností.





Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí a stavební spořitelny se dohodly na spolupráci v oblasti energetických úspor pro obyvatele Česka. Zástupci obou ministerstev a Asociace českých stavebních spořitelen podepsali 28. června 2023 memorandum, na základě kterého začnou připravovat systémové řešení, jenž má urychlit zelenou transformaci, sníží energetickou náročnost a podpoří modernizaci bytů a domů. Výsledkem společného projektu má být možnost získat dostupný úvěr, poradenství a dotace pro investice do energetických úspor na jednom místě.





Chceme rozšířit okruh lidí, kteří se díky dotačním programům Státního fondu životního prostředí ČR a dostupným úvěrům stavebních spořitelen budou moci pustit do energeticky úsporných renovací svých domů a snížit si tak měsíční náklady na energie. Sníží se počet domácností, které jsou ohrožené energetickou chudobou a zároveň tím přispějeme ke kvalitě životního prostředí. A to zejména snižováním produkce znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší, které vznikají vytápěním fosilními palivy, uvedl při podpisu memoranda ministr životního prostředí Petr Hladík. Dodal, že cílem ministerstva je zvýšit tempo renovací až o 3 % ročně.

Spolupráce se stavebními spořitelnami umožní využít existující síť sektoru stavebních spořitelen jako kanál, kterým se dostanou všechny potřebné informace a asistence při sjednávání dotačních podpor a úvěrů. Právě na pobočkách stavebních spořitelen si pak lidé budu moct zajistit vše na klíč, počínaje poradenství přes asistenci a vyřízení dotací, případně úvěrů.

Všechny tři zmíněné instituce podpisem memoranda slíbily, že se vzájemně podpoří a budou spolupracovat v oblasti podpory financování a administrace dotací energetických úspor domácností a obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím sítě stavebních spořitelen.

Role Ministerstva financí (MF)

MF podpoří zachování státní podpory stavebního spoření v intencích návrhu konsolidačního balíčku veřejných financí a současně též podpoří legislativní změny vymezující působení stavebních spořitelen tak, aby se mohly aktivně zapojit do realizace programů podpory energetických úspor domácností, včetně poskytování úvěrů na investice směřující k energetickým úsporám.

Role Ministerstva životního prostředí (MŽP)

MŽP v maximální možné míře podpoří vzájemnou kompatibilitu a synergii dotačních a úvěrových programů týkajících se podpory energetických úspor v sektoru bydlení. Zorganizuje také možnost průběžného školení pracovníků stavebních spořitelen zaměřeného na dotační podmínky, energetické úspory a obnovitelné zdroje. Právě tak zajistí i rozvoj dostupné poradenské sítě pro domácnosti.

Role Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS)

AČSS bude usilovat o to, aby stavební spořitelny prostřednictvím své infrastruktury nově umožňovaly asistenci, komunikaci a financování investic do energetických úspor a podporovaly čerpání příslušných dotačních programů tak, aby se zvýšila dostupnost financování energetických úspor a dotací na ně pro občany.

Stavební spořitelny se dlouhodobě hlásí ke společenské odpovědnosti za zelenou transformaci České republiky. Podepsáním Memoranda se stávají klíčovým partnerem státu v energetické transformaci domácností a občanům ČR se tak otevírá cesta k efektivnějšímu čerpání dotačních programů na energetické úspory prostřednictvím existující infrastruktury stavebních spořitelen, říká Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Pokud vše půjde podle plánu, komplexní služby na pobočkách stavebních spořitelen by pro vás měly být dostupné od 1. ledna 2024.