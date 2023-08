Weby státních úřadů se přesunou pod jednotnou doménu gov.cz. Začít se má ještě letos

Autor: Depositphotos

Vláda schválila harmonogram přechodu webových stránek a e-mailových serverů ústředních orgánů státní správy pod jednotnou doménu gov.cz. Uživatelé by tak časem měli získat přehlednější přístup k důležitým informacím na jednom místě. Od využití jednoho portálu si stát slibuje také finanční úsporu a vyšší kybernetickou bezpečnost, která nebude nahrávat například pokusům o phishing pomocí domén, které mají podobnou zkratku jakou tvoří webová adresa ministerstev. Jednotnou doménu „gov“ už nyní využívá řada zemí v EU a NATO. Stát tím zároveň splní povinnost implementovat do práva nařízení EU 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat, jehož smyslem je vytvořit harmonizovaný rámec pro výměnu dat a stanovit některé základní požadavky na správu dat.





Migraci, která má probíhat do konce příštího roku, pod jednu doménu gov.cz schválila vláda už letos v lednu (nyní schválila harmonogram akcí a záměr zákona o správě dat). Je to ale už několikátý pokus weby státní správy sjednotit. Jejich adresy totiž byly v minulosti vytvořeny nejednotně, takže kromě klasických zkratek, jakými jsou například mpsv.cz nebo mmr.cz má třeba ministerstvo zemědělství adresu v podobě eagri.cz, ministerstvo obrany mocr.army.cz a ministerstvo spravedlnosti zase najdete pod webovou adresou justice.cz.





Obsahem záměru zákona o správě dat je podle Ivana Bartoše, místopředsedy vlády pro digitalizaci, řízený přístup k datům, která spravuje státní správa. V zásadě jde podle něj o 3 typy dat:

data otevřená – automaticky přístupná všem,

informace, které si lze vyžádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

neveřejné informace – interní sdílený datový fond.

Smyslem zákona je uložit úřadům zákonnou povinnost, aby data inventarizovaly, a věděly tudíž přesně, jaká data spravují, a aby navzájem data sdílely tak, aby občan nemusel vždy a všude sdělovat státu informace, které jsou již někde uloženy, vysvětlil Bartoš a dodal, že je zároveň potřeba, aby občané s legitimním zájmem (např. výzkumníci) mohli těžit z neveřejných, příslušně upravených (anonymizovaných či pseudanonymizovaných) dat.

Již v současnosti má náš stát robustní nástroje pro sdílení dat mezi úřady, například aby vám mohl předvyplnit formulář. Avšak tato data často nejsou úřady, které jimi disponují, poskytována. Proto je třeba mít jasná pravidla inventarizace dat, tak aby bylo rovnou jasné, co můžeme předat automaticky a kde je potřeba data dále zpracovat, např. anonymizovat, uvedl také náměstek ministra Ondřej Profant.

Některé subjekty už své weby na této doméně mají – Digitální a informační agentura, Digitální Česko, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad průmyslového vlastnictví nebo Finanční analytický úřad.

Do konce roku 2023 sem bude převeden například také Úřad vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví nebo Národní bezpečnostní úřad. Do poloviny roku 2024 středně velké ústřední orgány státní správy a do konce stejného roku i velká ministerstva a další velké státní úřady.

Staré domény by měly zůstat funkční do roku 2030 a na novou primární subdoménu pod gov.cz budou uživatele přesměrovávat.